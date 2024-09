L’accrobranche est une activité palpitante qui attire de nombreux amateurs d’aventure, notamment à Tenerife. Cependant, avant de s’élancer sur les parcours aériens, il est essentiel de comprendre les restrictions d’âge qui régissent cette pratique. Cet article vous informe sur les conditions d’accès pour les jeunes aventuriers et les adultes qui souhaitent goûter aux joies de l’accrobranche.

Les exigences de taille et de poids

Pour profiter pleinement des parcours d’accrobranche à Forestal Park à Tenerife, il est nécessaire de respecter certaines exigences. Tout d’abord, une hauteur minimale de 1,10 mètre est requise pour participer, ce qui signifie que les jeunes enfants doivent atteindre cette taille pour accéder aux différentes activités. De plus, un poids maximal de 110 kg est imposé pour garantir la sécurité de tous les participants.

Les restrictions d’âge spécifiques

En ce qui concerne les restrictions d’âge, les règles sont assez claires. Les enfants doivent avoir entre 5 et 69 ans pour pouvoir s’engager sur les parcours. Notons qu’à partir de 9 ans, les enfants peuvent être accompagnés en hauteur par un adulte pour un maximum de cinq enfants, offrant ainsi une expérience sécurisée tout en permettant aux parents de partager l’aventure.

À partir de 11 ans

Pour les jeunes aventuriers âgés de 11 à 12 ans, ils peuvent évoluer de manière autonome sur des circuits considérés comme faciles et moyens, ce qui leur procure une sensation d’indépendance tout en restant sous la surveillance des adultes. Ce système est un excellent moyen d’encourager les enfants à développer leur confiance en eux tout en pratiquant une activité physique en plein air.

Le rôle des adultes accompagnateurs

Pour les plus jeunes, notamment ceux de moins de 13 ans, la présence d’un adulte est obligatoire. Ces adultes doivent s’assurer que les enfants respectent les consignes de sécurité et guident les petits sur les parcours adaptés à leur âge. Cette nécessité d’accompagnement est primordiale pour éviter les incidents et garantir une expérience agréable et sécurisée pour tous.

La diversité des parcours adaptés à tous les âges

Forestal Park à Tenerife propose une vaste gamme de parcours, allant de ceux adaptés aux plus jeunes jusqu’aux challenges réservés aux adultes. Cette diversité permet à chaque membre de la famille de trouver une activité qui lui convienne, rendant ainsi l’accrobranche accessible pour tous, des enfants aux adultes. Avec plus de 90 jeux en hauteur tels que des murs d’escalade, des ponts tibétains et des tyroliennes, chacun peut bénéficier d’une aventure inoubliable.

Conclusion sur l’expérience accrobranche à Tenerife

En résumé, pour pratiquer l’accrobranche à Tenerife, il est important de prendre en compte les restrictions d’âge et de taille mises en place. Que ce soit pour des enfants accompagnés, des jeunes aventuriers plus autonomes ou des adultes, il existe une multitude d’options pour une expérience de loisirs en plein air inégalée. Préparez-vous à vous lancer dans l’aventure !