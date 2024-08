EN BREF Wizishop : plateforme de création de sites e-commerce .

: plateforme de création de . Facilité d’utilisation : interface intuitive pour les utilisateurs.

: interface intuitive pour les utilisateurs. Support client : avis partagés sur la réactivité et l’accompagnement.

: avis partagés sur la réactivité et l’accompagnement. Tarification : modèles tarifaires variés, à analyser selon les besoins.

: modèles tarifaires variés, à analyser selon les besoins. Fonctionnalités : outils marketing et d’optimisation SEO inclus.

: outils marketing et d’optimisation SEO inclus. Comparaison : concurrence avec d’autres plateformes comme Shopify et PrestaShop.

: concurrence avec d’autres plateformes comme Shopify et PrestaShop. Retour d’expérience : témoignages d’utilisateurs sur la performance et la satisfaction.