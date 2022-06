Les lieux a visiter au Havre (76)

Bienvenue au Havre, en France ! Il s’agit d’une “ville portuaire” nichée au bord de la Manche. Ces dernières années, elle a commencé à attirer de plus en plus de touristes. Il y a beaucoup de choses à faire ici, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la ville elle-même. Vous constaterez que certains de ces endroits sont très proches les uns des autres. Si vous cherchez un endroit bon marché pour séjourner au Havre n’hésitez pas a regarder sur Airbnb pour un logement plus intimiste ou Booking pour un hôtel.

Église Saint-Joseph

L’église Saint-Joseph est une église catholique romaine située au Havre, en France. Elle a été construite entre 1857 et 1866.

L’église a été conçue par Charles-Auguste Questel. L’église est de style néo-byzantin et elle est construite en style gothique.

Fort de Sainte Adresse

Le fort est situé dans la ville du Havre. Il a été construit au 17ème siècle par Vauban, un célèbre ingénieur militaire qui a conçu de nombreuses forteresses françaises de l’époque. Le fort a été restauré et sert désormais de musée dédié à son œuvre. Le fort est ouvert au public et vaut vraiment la peine d’être visité si vous êtes au Havre ou dans les environs !

Musée du Vieux Port

Le musée est situé dans l’ancien bâtiment des autorités portuaires et présente l’histoire maritime du Havre. Le foyer, qui servait autrefois d’entrepôt pour stocker des marchandises, a été transformé en une salle panoramique offrant de belles vues sur le port. Il y a également trois salles remplies d’objets intéressants de différentes périodes : archéologie, art et vie quotidienne.

Pour vous rendre à ce musée : prenez le bus n° 2 ou 8 à la gare maritime du Havre, marchez vers le nord le long du quai des Antilles puis tournez à droite jusqu’à la rue de Cherbourg ; marchez vers l’est jusqu’à la rue de la République avant de tourner à gauche sur l’avenue de la République ; allez tout droit jusqu’à ce que vous atteigniez à nouveau le quai des Antilles ; traversez-le jusqu’au pont de Normandie. De là, marchez vers le sud sur le boulevard Duguay-Trouin ; tournez à gauche dans la rue Pasteur puis à droite dans l’avenue Maréchal Foch où le musée se trouve sur votre droite avant d’atteindre la place du 9 Mai 1945.

Parc Foch

Le parc Foch est un parc public du Havre. Il est situé au centre de la ville et porte le nom du maréchal Foch, qui est né au Havre. Ce parc peut être décrit comme une oasis car il possède de nombreux arbres et espaces verts, ce qui est normalement rare à trouver dans des villes comme Le Havre.

Le parc attire de nombreuses personnes chaque jour car il dispose de diverses installations telles que des aires de jeux pour les enfants, des courts de tennis et des terrains de basket-ball – qui sont utilisés par les habitants pour pratiquer des activités sportives pendant leur temps libre ou le week-end. Le parc Foch est également un bel endroit où vous pouvez vous promener en famille le week-end ou lorsqu’il n’y a pas de travail !

Promenade sur les falaises volcaniques

Si vous êtes à la recherche d’une bonne promenade, Le Havre vous offre la possibilité de marcher sur ses falaises volcaniques.

Ces falaises sont situées autour de la ville, et il est possible de les suivre d’un bout à l’autre. Il s’agit d’une promenade idéale pour les familles avec enfants, car elle est adaptée à leur rythme et ne nécessite aucune condition physique.

Plusieurs endroits permettent de s’arrêter en cours de route pour que chacun puisse profiter de la vue : au carrefour St-Romain, au lac de Rochecotte, à la falaise de la Moutonnière ou encore au belvédère de la Boule de Verre avec sa vue panoramique sur Le Havre et ses activités portuaires.

Vous pouvez également choisir entre deux versions de ce sentier de randonnée : une version qui vous prendra environ deux heures (10 km) ou une autre version plus longue (18 km).

Cathédrale du Havre

La cathédrale du Havre est un symbole de la ville. La cathédrale a été construite au 19ème siècle, et elle est située au cœur du Havre. La cathédrale est un bel édifice que vous devriez visiter si vous voulez voir quelque chose de beau.

Il est important de savoir ce qu’il y a à voir dans votre ville avant de vous y rendre, afin de pouvoir établir un itinéraire et de vous amuser en voyageant !

Palais de Justice Palais de Justice

Le Palais de justice est un bâtiment du Havre. C’est un monument du Havre, au cœur de la ville.

Le Palais de Justice est l’un des principaux lieux historiques du Havre. Il a été construit en 1775, à l’époque où Louis XVI était roi.

Ce bâtiment est classé monument historique par le ministère français de la Culture et de la Communication depuis 1925 car il a été utilisé comme tel depuis son origine jusqu’à aujourd’hui.

Musée d’art moderne André Malraux – MuMa

Le MuMa est un musée d’art moderne, situé au cœur du Havre. C’est un espace d’exposition pour les collections temporaires et permanentes, ainsi que des ateliers et des événements liés à l’art contemporain.

Le bâtiment date du 20ème siècle et a été conçu par l’architecte français Jean Prouvé. Le MuMa a été inauguré le 23 novembre 1993 avec une exposition temporaire intitulée “Tant de peinture”. En 2010, il a fait l’objet d’importantes rénovations, notamment une nouvelle configuration de ses espaces pour accueillir des expositions de grande envergure telles que “L’avenir dépend de ceux qui croient à la beauté du monde” ou “Cinq cents ans de modernité”.

Tapisserie de Bayeux

La tapisserie de Bayeux est une œuvre d’art célèbre, datant du 11e siècle. Elle traite de l’invasion normande de l’Angleterre et a été réalisée à cette époque. La tapisserie est en fait une broderie et est exposée au Musée de la Tapisserie de Bayeux à Bayeux, en France (la ville dont elle porte le nom).

Le Havre est une ville à visiter !

Vous allez donc au Havre. La première chose à savoir est que c’est une ville portuaire, et ce depuis au moins le Moyen Âge. Cela signifie qu’elle est pleine de marins et de pêcheurs, mais aussi de marchands qui ont fait la réputation de la ville en tant que centre de culture et de commerce. Vous pouvez voir ces trois facettes dans les différents musées et monuments de la ville – ne les manquez pas !

Si vous voulez en savoir plus sur l’histoire du Havre, descendez la rue du Bourg de Batz (la principale rue commerçante) jusqu’à la Place d’Armes où se trouvent plusieurs statues commémorant des moments clés de l’histoire de France (et plus encore). Une statue représente Jeanne d’Arc menant ses troupes à la bataille contre l’Angleterre ; une autre montre Louis XIV à cheval contemplant son royaume ; une autre montre Napoléon Bonaparte assis sur son cheval passant en revue ses troupes avant le début de la bataille ; une autre statue encore représente le général Charles DeGaulle, debout, l’épée dégainée, prêt à faire face à toute éventualité…

Quelques chiffres clés à propos du Havre en Normandie

Population : 243 000 habitants

Densité : 2 300 personnes par kilomètre carré (4 091 par mille carré).

La population de la Normandie est de 1 288 200 habitants.

La population de la France est de 66 972 000 habitants et croît au rythme de 0,99 % par an.

L’histoire du Havre

L’histoire du Havre remonte au début du Moyen Âge. La première mention de la ville remonte à 1203. Elle s’appelait alors Honfleur-le-Vieux (Old Honfleur). Elle a été fondée sur une péninsule rocheuse entourée de vasières et de marais. L’environnement étant inhospitalier, la population est restée faible jusqu’en 1789, date à laquelle Napoléon a décidé d’y construire un port.

Cependant, cette décision a apporté son lot de problèmes : les terres entourant le port avaient été récupérées des marais avec des milliers de tonnes de sable provenant de La Haye du Puits (littéralement traduit par “Trou du Puits”). Cela a causé d’énormes problèmes d’érosion dus à l’envasement par la vase – d’où la présence aujourd’hui de deux îles entre Le Havre et Honfleur !

