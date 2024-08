EN BREF Design sculptural et aérodynamique

sculptural et aérodynamique Moteur V12 de 6,5 litres

V12 de 6,5 litres Performance exceptionnelle (0 à 100 km/h en 2,9 secondes)

exceptionnelle (0 à 100 km/h en 2,9 secondes) Technologie avancée avec systèmes dynamiques

avancée avec systèmes dynamiques Confort et luxe à l’intérieur

et luxe à l’intérieur Exclusivité de la marque Ferrari

de la marque Ferrari Expérience de conduite inégalée

Critères Caractéristiques de la Ferrari 812 Performance Moteur V12 de 6,5 litres, 800 ch, 0 à 100 km/h en 2,9 secondes Design Esthétique aérodynamique, lignes sculptées et agressives Technologie Systèmes avancés d’assistance à la conduite, aérodynamisme actif Confort Intérieur raffiné, matériaux de haute qualité, sièges sport ergonomiques Exclusivité Production limitée, symbole de prestige et d’artisanat italien

Performance remarquable

Moteur V12 puissant

Design aérodynamique

Style emblématique

Technologie avancée

Électronique de pointe

Expérience de conduite immersive

Réactivité exceptionnelle

Exclusivité

Produite en quantités limitées

Héritage Ferrari

Symbolise le luxe et la performance

La performance incomparable de la Ferrari 812

La Ferrari 812 se distingue par une performance incomparable qui la place au sommet de l’univers des supercars. Son moteur V12 atmosphérique, d’une cylindrée de 6,5 litres, délivre une puissance colossale de 800 chevaux. Cette force brute permet à la 812 de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes, garantissant des sensations de conduite exaltantes.

Ce qui fait également la singularité de la Ferrari 812, c’est son système de transmission. La boîte automatique à 7 rapports assure des passages de vitesse ultra-rapides, rendant chaque accélération encore plus addictive. La répartition du poids et l’aérodynamisme sont soigneusement travaillés, assurant une tenue de route impeccable dans toutes les conditions.

En matière de technologie, la Ferrari 812 ne laisse rien au hasard. Elle est dotée d’un système de traction optimisé, permettant au conducteur de tirer le meilleur parti de sa puissance sur les routes sinueuses. Son système de direction active ajustable offre une réactivité incroyable, rendant chaque virage un véritable plaisir à négocier.

Les performances de la Ferrari 812 ne se limitent pas à la simple accélération. Son design aérodynamique, inspiré des modèles de course, contribue à une stabilité accrue à haute vitesse. Des éléments comme l’aileron arrière ajustable et les diffusions d’air bien pensées jouent un rôle crucial dans le maintien d’une traction optimale, même lors des dépassements les plus audacieux.

Tout cela fait de la Ferrari 812 une voiture non seulement rapide mais également incroyablement agile et précise, offrant une expérience de conduite que peu de véhicules peuvent égaler.

Un moteur puissant et réactif

La Ferrari 812 se distingue avant tout par sa performance incomparable, un aspect qui fait le lien entre tradition et innovation dans l’univers des supercars.

Au cœur de cette merveille mécanique se trouve un moteur V12 de 6,5 litres, capable de délivrer une puissance phénoménale de 800 chevaux. Cette puissance, associée à un couple de 718 Nm, propulse la voiture de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Ce moteur est non seulement fort, mais aussi réactif, offrant une réponse immédiate à chaque pression sur l’accélérateur. La Ferrari 812 n’est pas simplement rapide; elle est conçue pour exceller à chaque virage, offrant une maîtrise et une agilité sans précédent.

Les ingénieurs de Ferrari ont également intégré un système de gestion de la dynamique qui ajuste le comportement de la voiture en fonction des conditions de route. Cela permet une expérience de conduite personnalisée, où chaque pilote peut ressentir la connexion unique entre la machine et la route. Parmi les technologies notables, on trouve :

Direction assistée électro-hydraulique : Pour un retour d’information optimal sur la route.

: Pour un retour d’information optimal sur la route. Contrôle de traction avancé : Pour limiter la patinage tout en maintenant des performances maximales.

: Pour limiter la patinage tout en maintenant des performances maximales. Différentiel électronique : Améliore l’adhérence et la stabilité dans les virages serrés.

La Ferrari 812 propose ainsi une conduisant qui transcende la simple vitesse. Chaque détail, chaque composant est minutieusement conçu pour offrir une expérience de conduite mémorable. La combinaison parfaite entre puissance brute et ingénierie de précision fait de cette voiture bien plus qu’un simple véhicule, mais une véritable œuvre d’art sur roues.

Avec un design aérodynamique et agressif, la 812 ne passe pas inaperçue sur la route. La ligne élancée et les prises d’air stratégiques contribuent non seulement à son allure, mais aussi à sa performance globale. Chaque élément, du capot aux jantes, est pensé pour optimiser les performances tout en garantissant une aesthetic qui fait chavirer les cœurs des passionnés.

Des technologies de pointe pour une conduite améliorée

La Ferrari 812 se distingue par une performance incomparable, fruit de décennies d’innovation et de savoir-faire. Sous le capot, son moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres développe une puissance impressionnante de 800 chevaux. Cette immense puissance permet à la 812 de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes, alors que sa vitesse de pointe dépasse les 340 km/h.

Au-delà des chiffres, la Ferrari 812 se révèle être un véritable chef-d’œuvre en matière d’ingénierie. Chaque aspect de sa conception a été optimisé pour offrir une expérience de conduite inégalée.

Les technologies avancées intégrées dans cette supercar sont la clé de sa performance sur route et sur circuit. Voici quelques-unes des caractéristiques les plus marquantes :

Direction assistée électro-hydraulique pour une précision exceptionnelle dans les virages.

pour une précision exceptionnelle dans les virages. Contrôle de traction optimisé grâce à la gestion électronique de la puissance.

grâce à la gestion électronique de la puissance. Freins en carbone-céramique pour une puissance d’arrêt remarquable.

pour une puissance d’arrêt remarquable. Différentiel arrière à glissement limité offrant une meilleure adhérence dans les courbes serrées.

Ces éléments, combinés à des réglages de châssis sophistiqués, garantissent que chaque virage est une invitation à explorer toute la puissance de la Ferrari 812. La sensation de conduite coupée au souffle est accentuée par un système d’échappement qui produit un son envoûtant, permettant au pilote de ressentir chaque pulsation du moteur.

Ainsi, la Ferrari 812 incarne l’apogée de la performance automobile, alliant puissance brute et technologies perfectionnées pour offrir une expérience de conduite sans égale.

La Ferrari 812 est considérée comme exceptionnelle en raison de son moteur V12 puissant, de son design aérodynamique et de ses performances impressionnantes sur route comme sur circuit.

La Ferrari 812 peut atteindre 100 km/h en moins de 3 secondes et possède une vitesse de pointe supérieure à 340 km/h, ce qui en fait l’une des voitures les plus rapides de sa catégorie.

La Ferrari 812 est équipée d’un moteur V12 de 6,5 litres, offrant une puissance exceptionnelle et un son inoubliable qui enchante les passionnés de sports automobiles.

Le design de la Ferrari 812 est caractérisé par des lignes fluides, une calandre distinctive et des éléments aérodynamiques qui améliorent la stabilité et l’efficacité en haute vitesse.

Bien que la Ferrari 812 soit principalement conçue pour la performance, elle peut être utilisée quotidiennement grâce à son confort et à ses caractéristiques pratiques.

La Ferrari 812 intègre des technologies avancées, telles que des systèmes de navigation, des aides à la conduite et un système audio haut de gamme, offrant une expérience de conduite moderne.