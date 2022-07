Quels sont les meilleurs films de Scorcese ?

Scorcese est un réalisateur et producteur américain d’origine sicilienne. Le fait que toute son enfance se soit déroulée à Little Italy, dans le quartier italien de New-York, lui inspira de nombreux films, dont Gangs Of New York avec Leonardo DiCaprio, pour ne citer que celui-ci. Pointer du doigt le meilleur film de Scorcese est impossible, tant sa filmographie est qualitative.

Les affranchis

L’œuvre de 1990 de Scorcese raconte l’historie vraie de Henry Hill. Il était un gangster de New-York. Ray Liotta, qui incarne le criminel, est épaulé de Robert de Niro qui joue Jimmy Conway et Joe Pesci, qui joue Tommy de Vito, un Italien au sang chaud. L’intrigue retrace la montée, puis la chute, du gangster et de ses deux compagnons. Ils sont des complices de la famille Lucchese. Pendant la période des mafias new-yorkaise, elle était une des 6 familles les plus puissantes. Le style de narration et la réalisation sont des éléments qui furent applaudis et recopiés dans d’autres réalisations cinématographiques.

Le film est un succès. Le box-office américain réalise 46,8 millions de dollars de recettes quand son budget était de 25 millions. Le film est un succès financièrement tout autant que vis-à-vis de la critique qui acclame le film. Il obtient un Oscar de meilleur film et de meilleur réalisateur. Joe Pesci obtient celui du meilleur acteur dans un second rôle.

L’œuvre de Scorcese l’inspire pour réaliser d’autres travaux sur le crime organisé, tels que Casino, Les Infiltrés, The irishman.

Le loup de wall street.

Le film, sorti en 2013, est, lui aussi, inspiré d’une histoire vraie.

Synopsis

Il narre la réussite de Jordan Belfort, en tant que courtier en bourse. Celui-ci connaît la richesse. Leonardo DiCaprio incarne l’homme. Le film se situe dans les années 1980 et explore les malversations de ces années, qui entrainent Jordan Belfort à la chute et la rédemption, finalement. Celui-ci suit une formation de boursier classique, chez LF Rothschild, puis il est licencié, à cause du krach boursier. Il change d’agence et intègre une entreprise de vente d’actions à trois sous. Fort de son savoir en bourse, il crée son entreprise. Alors qu’il rompt avec sa femme pour Naomi Lapaglia, il connaît le succès financièrement. Finalement, le FBI le retrouve et le condamne. Sa femme divorce, il part en prison et à sa sortie, il se reconvertit dans le conseil. Il réalise des conférences dans lesquelles il enseigne les techniques de vente.

Dans son œuvre, le réalisateur américain donne sa vision du milieu boursier des années 80, qu’il a sans doute plus ou moins côtoyé. Le film est violent, notamment, en termes de violences conjugales, entrainés par la drogue. La drogue joue un rôle important, elle booste les performances des boursiers, tout en détruisant leur santé et leur comportement.

C’est un des plus gros succès commercial du réalisateur américain.

Le casting

Le casting fait rêver, on retrouve des acteurs de rang international, tels que :

Leonardo DiCaprio,

Jonah Hill,

Margot Robbie,

Jean Dujardin.

Le film est disponible en streaming sur Netflix ainsi qu’Amazon Prime.