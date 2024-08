EN BREF Jeux de groupe : Activités favorisant l’interaction entre les enfants.

: Activités favorisant l’interaction entre les enfants. Chasse au trésor : Exploration et découverte à travers des énigmes simples.

: Exploration et découverte à travers des énigmes simples. Course d’obstacles : Développement de la motricité et esprit de compétition.

: Développement de la motricité et esprit de compétition. Jeux d’eau : Rafraîchissement et amusement lors des journées ensoleillées.

: Rafraîchissement et amusement lors des journées ensoleillées. Jeux de ballons : Activités variées utilisant des ballons pour le plaisir.

: Activités variées utilisant des ballons pour le plaisir. Ateliers créatifs : Activités manuelles pour stimuler la créativité.

: Activités manuelles pour stimuler la créativité. Thème de fête: Choisir un thème pour orienter les jeux et décorations.