Fervents consommateurs de CBD ou petits amateurs occasionnels, ces deux catégories de passionnés de la plante verte partagent toutes les deux une certaine spécificité : une connaissance approfondie des dosages et des pourcentages de CBD autorisés avant tout, mais aussi conseillés ! Parce que prendre du CBD n’est pas aussi facile que ça en a l’air ; il faut savoir calculer les dosages exacts pour chaque utilisation pour éviter de tomber dans la sur ou sous-consommation. Voici plus d’infos pour apprendre à connaître le pourcentage idéal de CBD à consommer.

Qu’est-ce qui peut faire influer le pourcentage de CBD à prendre ?

Le CBD, bien qu’étant une matière naturelle, n’est pas une substance que vous pouvez prendre à tout va. C’est d’ailleurs le cas pour toutes les matières actives disponibles en consommation libre en ce moment. Il convient donc de trouver le meilleur dosage pour chaque cas afin d’éviter les effets indésirables.

La raison pour laquelle réguler son pourcentage de CBD est important est qu’il agit différemment d’une personne à l’autre. En fonction de l’âge, de la condition physique, mais aussi de la réponse chimique du corps, la consommation adéquate de CBD peut grandement varier. Certaines études démontrent même que le sexe du consommateur peut affluer sur les dosages idéaux de CBD. Les corps des hommes demanderaient une dose plus importante de CBD pour répondre de façon correcte, alors que les femmes ne nécessiteraient pas autant en termes de concentration pour donner le même résultat. Il faut aussi prendre en compte certains facteurs indissociables de toute prise de substance active :

Le poids ;

L’âge ;

L’existence de certaines maladies ;

L’effet désiré.

En fonction de son poids, un sujet peut être amené à augmenter ou à diminuer les doses qu’il prend de façon journalière en CBD. D’une façon générale, la dose standard prescrite est de 2 mg de CBD pour chaque 5 kg de poids. Un adulte pesant environ 70 kg pourra donc ingérer jusqu’à 30 mg par jour sans soucis. Il faudra également prendre l’âge du sujet en considération ; la réponse corporelle à de nouvelles substances a tendance à baisser avec l’âge de l’organisme. Les personnes plus âgées auront donc tendance à ne pas toutes supporter les forts dosages de CBD. Enfin, la présence de certaines maladies chroniques ou graves peut être un facteur de contre-indication effectif. Toujours consulter son médecin traitant avant de commencer à prendre du CBD est donc nécessaire.

Méthodologie de prise et pourcentage de CBD

D’une façon générale, il est toujours conseillé de commencer par de petites doses de CBD pour augmenter celles-ci dans le temps. En faisant cela, vous améliorez vos chances de tolérance du produit par votre corps en n’en consommant qu’une infime dose de façon journalière. Dès que ce dernier s’habitue aux effets du CBD, vous pourrez alors procéder à l’augmentation de la concentration, toujours de façon graduelle et calculée. Gardez bien en tête que chaque organisme est différent et que nous ne sommes pas réglés comme des horloges ; chacun aura une réponse spécifique au CBD qui déterminera si une augmentation est possible ou non.

Le pourcentage de CBD affecté par la forme de prise ?

Le pourcentage de CBD est bel et bien en relation étroite avec la forme de consommation que vous préconisez. Alors que les huiles sont les plus concentrées (jusqu’à 30 % pour 10 ml), les produits en consommation par voie cutanée sont les plus « soft » de tous en termes de dosages. Mais qu’en est-il de l’absorption à proprement parler ? Le pourcentage de CBD n’est qu’un chiffre indiqué sur l’emballage, alors que l’absorption nous donne une idée réelle de la quantité de CBD qui circule dans nos corps. Sachez que là aussi, la forme de CBD choisie influera de façon conséquente. Si vous voulez maximiser l’absorption, mettre une à deux gouttes d’huile de CBD sous votre langue (sublinguale) est la meilleure prise.

Consommer tout ce qui est comprimés, gélules, aliments et autres produits par voie orale donne également de bons résultats : 20 % d’absorption en moyenne. Mais le must si vous voulez consommer un pourcentage élevé de CBD par produit, ce sont les formes liposomales. Il s’agit d’une absorption garantie plus intéressante et plus conséquente (3 à 4 fois plus) qu’une consommation classique en gélules.