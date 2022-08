Comment fabriquer un porte-épices à partir de cartes de bibliothèque vintage ?

Vous connaissez probablement l’idée d’utiliser des cartes de bibliothèque vintage pour créer de l’art. Mais saviez-vous que vous pouviez aussi les utiliser pour faire un superbe porte-épices ? Vous pouvez les trouver dans les magasins d’antiquités et les marchés aux puces, ou vous pouvez en acheter de nouvelles sur Amazon ou Etsy. La taille nécessaire de votre porte-épices dépendra du nombre de rangées que vous utiliserez.

Voici mes conseils pour réaliser cet étonnant projet de bricolage :

Vous pouvez fabriquer un super porte-épices à partir de cartes de bibliothèque vintage

Vous pouvez fabriquer un superbe porte-épices à partir de cartes de bibliothèque vintage. Il s’agit d’un projet peu coûteux et d’une excellente façon de réutiliser de vieilles cartes de bibliothèque. C’est un projet de cuisine parfait qui ajoutera de la couleur à votre cuisine et vous aidera à utiliser votre créativité.

1. Récupérez les cartes de bibliothèque anciennes dans les librairies, les magasins d’antiquités et les marchés aux puces

La première étape pour fabriquer votre porte-épices consiste à collecter de vieilles cartes de bibliothèque dans les librairies, les magasins d’antiquités et les marchés aux puces. Recherchez des cartes en bon état, évitez les cartes déchirées et assurez-vous qu’il n’y a pas d’agrafe, de ruban adhésif ou d’écriture au dos de la carte.

2. Retirez les agrafes des cartes

Utilisez un arrache-agrafes pour retirer toutes les agrafes. Vous pouvez également utiliser un marteau et un clou, mais cette méthode n’est pas recommandée car elle peut endommager vos cartes.

Si vous n’avez pas d’arrache-agrafes sous la main, vous pouvez essayer d’utiliser des pinces à la place. Les pinces sont généralement utilisées pour saisir des objets et les plier (ou les retirer) afin qu’ils se cassent facilement, mais elles sont également parfaites pour retirer les agrafes du tissu ou du papier !

Si aucune des méthodes susmentionnées ne vous convient, utilisez vos dents ! Mais attention, tu risques de te blesser si tu as trop de mal à mâcher toutes ces agrafes dures en même temps !

3. Agrafe les cartes ensemble sur un côté pour former une rangée

Agrafe toutes les cartes ensemble sur un côté, en laissant un espace d’environ un quart de pouce entre chaque carte. Cela vous aidera à les aligner et à les découper plus facilement lorsque vous aurez terminé votre projet. Si vous souhaitez que votre porte-épices soit plus long qu’une page, agrafez toutes vos pages ensemble aux deux extrémités, puis coupez l’excédent de papier autour de chaque agrafe avec des ciseaux ou un couteau X-Acto.

4. Répétez l’opération jusqu’à ce que vous obteniez la longueur souhaitée pour votre porte-épices

Répétez ce processus jusqu’à ce que vous ayez atteint la longueur souhaitée pour votre porte-épices. Utilisez la carte restante pour la fixer au mur, de sorte qu’il ne vous reste plus qu’à accrocher les épices au dos des cartes.

Vous pouvez faire preuve d’un peu d’imagination et de créativité pour décorer votre nouveau porte-épices en forme de carte de bibliothèque vintage ! Si vous vous sentez ambitieux, essayez de les peindre avec un peu de couleur ou peut-être même de découper du papier sur le dessus pour une touche supplémentaire.

5. Fixez au mur avec des bandes de commande et suspendez les épices au dos des cartes