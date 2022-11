Découvrir les plantes sauvages comestibles

Les plantes sauvages comestibles sont partout, mais il est important de savoir ce que l’on cherche. Et il est tout aussi important d’apprendre à identifier les plantes qui peuvent être consommées sans danger et celles qui ne le peuvent pas. C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide sur la façon d’identifier en toute sécurité les plantes sauvages comestibles.

Apprenez les caractéristiques d’identification des plantes

Pour apprendre à identifier les plantes sauvages, il faut s’assurer d’avoir le bon matériel. Un bon guide de terrain est essentiel pour cette tâche.

Ils fournissent des informations détaillées sur l’apparence de chaque espèce et vous permettent de la comparer à d’autres espèces similaires. Certains guides de terrain comprennent également des descriptions de l’habitat, de l’aire de répartition et des saisons.

Vous pouvez trouver des guides de terrain dans votre bibliothèque ou votre librairie locale. Vous pouvez également les acheter en ligne en recherchant “identification des plantes” dans votre moteur de recherche préféré ou sur le site Web d’une librairie (par exemple, Amazon).

Les plantes sauvages poussent dans votre région

Si vous cherchez à identifier les plantes sauvages comestibles qui poussent dans votre région, voici quelques conseils pour y parvenir :

La façon la plus simple d’identifier une plante est de regarder ses feuilles. L’identification des feuilles vous permettra de savoir non seulement de quel type de plante il s’agit, mais aussi si elle est comestible ou toxique. En outre, le fait de savoir quels types de feuilles poussent à quel endroit vous aidera à déterminer si elles sont originaires de la région et si elles peuvent donc être consommées sans danger.

Lorsque vous regardez une feuille du dessus, prenez note de sa forme : est-elle ovale ? Rectangulaire ? Plus petite à une extrémité qu’à l’autre ? A-t-elle des bords dentelés ? Une fois que cela a été fait pour tous les côtés de la feuille, regardez sa coloration ainsi que toute autre marque (comme les épines). Par exemple, si des bandes blanches descendent de chaque côté d’une feuille vers sa base, cela peut indiquer que cette plante contient des cristaux d’oxalate de calcium, ce qui la rend toxique lorsqu’elle est ingérée crue. Cependant, si ces bandes sont verticales plutôt qu’horizontales, elles peuvent indiquer une germination épigée, c’est-à-dire que les graines sortent directement du sol plutôt que de la surface (auquel cas ces mêmes produits chimiques auraient été lessivés pendant la croissance).

Ne mangez pas une plante si vous n’êtes pas absolument certain qu’elle est sans danger

Il est important de noter qu’il est impossible d’être sûr à 100% de la comestibilité d’une plante avant de l’avoir testée. Même si vous êtes familier avec une plante, vérifier si elle est comestible ne peut jamais faire de mal. Vous devriez toujours :

Vérifier votre plante en la comparant à un guide de terrain

Rechercher la plante à différentes saisons et dans différents endroits.

Observer votre spécimen dans différentes conditions de lumière.

Grignotez une petite quantité de la plante, puis attendez au moins deux heures. Si vous ne ressentez aucun effet indésirable, mangez-en davantage. Si vous vous sentez malade ou si vous avez une réaction allergique à la plante dans les deux heures, consultez immédiatement un médecin.

Apprenez à chercher des plantes comestibles en toute sécurité !

La recherche de nourriture peut être une façon amusante d’essayer de nouveaux aliments, mais il est important de le faire en toute sécurité. Ne mangez pas une plante si vous n’êtes pas absolument sûr qu’elle est comestible et sans danger pour la consommation humaine. Il existe de nombreuses plantes qui ressemblent à celles énumérées ici, mais qui contiennent des composants toxiques ou qui sont autrement dangereuses pour la consommation. Vous ne devriez jamais manger quoi que ce soit sans être certain que c’est sans danger ou non !

Si vous avez le moindre doute sur la comestibilité d’un produit, ne le mangez pas ! Si vous avez le moindre doute, continuez à chercher jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose qui vous semble plus familier (ou demandez à un expert).