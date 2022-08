Comment faire cuire une pizza surgelée sans four ?

J’adore les pizzas surgelées. La délicieuse saveur de la pâte fraîche, cuite dans un four chaud, est difficile à battre. Mais je n’ai pas toujours le temps de faire cuire ma propre tarte. Heureusement, il existe des moyens de cuire votre pizza surgelée sans four ! Découvrez quatre méthodes qui ne chaufferont pas votre appartement et ne prendront pas de place sur le comptoir (vous serez surpris de voir combien de personnes utilisent simplement leur four).

Il existe au moins quatre façons de cuire une pizza surgelée sans four !

Vous pouvez également faire cuire une pizza surgelée au micro-ondes, mais elle n’aura pas le même goût. En effet, la croûte sera détrempée plutôt que croustillante et le fromage ne sera pas fondu correctement. Cependant, si vous n’avez rien d’autre à disposition pour cuire votre pizza surgelée et que vous voulez éviter de salir une poêle ou une grille supplémentaire, cette méthode est mieux que rien.

Pour cuire une pizza congelée dans votre four à micro-ondes :

Préchauffez votre four à puissance élevée pendant environ deux minutes avant de faire cuire votre pizza au micro-ondes (cela permet d’éviter une cuisson excessive).

Placez la pizza sur une assiette ou un plat à bords relevés pour recueillir l’excès d’humidité pendant la cuisson ; vous éviterez ainsi que la croûte ne se détrempe par la suite.

Faites cuire la pizza à pleine puissance pendant 3 à 5 minutes (selon sa taille), en la tournant à mi-cuisson pour que tous les bords soient uniformément chauffés.

Si vous voulez vraiment obtenir d’excellents résultats en cuisant une tarte au pepperoni/fromage surgelée sans utiliser de four – à part la réchauffer – vous devriez essayer de la faire griller sur une feuille d’aluminium ! Cette méthode leur donne la même couche inférieure croustillante tout en gardant l’intérieur moelleux où toutes ces délicieuses garnitures vivent heureusement ensemble pour toujours….

Pizza au micro-ondes

Si vous avez un four à micro-ondes, décongelez la pizza pendant environ 4 minutes à température élevée. Mettez la pizza dans le four à micro-ondes et faites-la cuire pendant 5 à 7 minutes, en la retournant à mi-cuisson (si votre four a un plateau tournant – certains en ont un – utilisez-le pour la retourner). Si vous n’avez pas de plateau tournant, sortez votre pizza congelée toutes les 3 minutes environ et retournez-la sur l’autre face afin que les deux côtés de tous les morceaux soient cuits uniformément. Le temps de cuisson total sera de 6 à 10 minutes, selon la puissance de votre micro-ondes.

Dans une poêle en fonte sur la cuisinière

Faire chauffer la poêle sur la cuisinière à feu moyen-élevé.

Placer la pizza congelée sur la poêle chaude. Retourner la pizza lorsque le fond est doré, environ 2 à 4 minutes de cuisson au total, selon l’épaisseur de la croûte et la préférence personnelle pour la cuisson (nous aimons la nôtre croustillante). Cuire jusqu’à ce que la pizza soit chaude et que le fromage soit fondu, environ 3 à 5 minutes de plus, puis retirer du feu et laisser reposer pendant 3 à 5 minutes avant de trancher en 8 morceaux.

Placez-le au fond d’un gril préchauffé ou d’un feu de camp

Vous aurez besoin d’un gril ou d’un feu de camp. Ensuite, faites-le cuire à feu moyen-élevé (environ 400 degrés Fahrenheit) jusqu’à ce que la croûte soit dorée et que le fromage soit fondu, soit environ 8 minutes. Le temps de cuisson varie en fonction de la température de votre gril ou feu de camp, alors gardez un œil dessus !

Si vous voulez donner à votre pizza un goût et une texture carbonisés authentiques, utilisez une pierre à pizza ou une plaque à pâtisserie au lieu d’une poêle – vous pouvez vous procurer des pierres dans n’importe quelle quincaillerie pour pas cher. Assurez-vous d’avoir beaucoup d’essuie-tout à portée de main au cas où les choses commenceraient à se gâter (ce qui arrivera probablement).

La meilleure façon : Assemblez votre propre pizza et faites-la cuire dans une plaque à pâtisserie couverte (ou une poêle à pizza, si vous en avez une).