Guide du parachutiste pour les débutants

Vous envisagez de sauter en parachute ? Si oui, vous allez vivre l’expérience de votre vie ! Le parachutisme est l’une des activités les plus exaltantes que vous puissiez pratiquer. Mais il est également important de se rappeler que le parachutisme est une activité sérieuse qui comporte des risques réels. C’est pourquoi il est important de faire des recherches avant de faire le grand saut. Dans cet article de blog, nous vous proposons un guide du parachutisme pour les débutants. Nous aborderons tous les sujets, de ce à quoi vous devez vous attendre lors de votre premier saut à la manière de trouver le bon centre de parachutisme

Ce à quoi vous devez vous attendre lors de votre premier saut

Si vous n’avez jamais fait de saut en parachute, il est normal que vous soyez un peu nerveux. Après tout, vous êtes sur le point de sauter d’un avion ! Mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Votre premier saut se fera en tandem, ce qui signifie que vous serez attaché à un instructeur expérimenté. Le moniteur s’occupera de tous les détails, et vous n’aurez qu’à profiter de l’expérience.

Une chose que vous devrez faire est de signer une renonciation. Cette renonciation indique que vous comprenez les risques liés au parachutisme et que vous êtes prêt à les accepter. Une fois que vous avez signé la renonciation, il est temps de vous habiller. Vous serez équipé d’une combinaison, d’un casque et de lunettes de protection. Une fois que vous êtes habillé, il est temps de monter dans l’avion.

Le trajet en avion vous donnera le temps de vous habituer à l’idée de sauter d’un avion. Et croyez-nous, une fois que vous aurez sauté, vous vous rendrez vite compte que l’excitation qui a précédé le saut en valait la peine ! Il n’y a rien de tel que la sensation de chute libre dans les airs.

Comment trouver le bon centre de parachutisme

Maintenant que nous avons couvert ce à quoi vous devez vous attendre lors de votre premier saut, parlons de la façon de trouver le bon centre de parachutisme. Tous les centres de parachutisme ne sont pas égaux. Vous devez trouver un centre réputé qui a de l’expérience avec les débutants. Vous voudrez également vous assurer que le personnel est certifié et que l’équipement est bien entretenu.

Prêt à faire le grand saut ? Nous espérons que ce guide du débutant vous a donné tout ce que vous devez savoir sur le parachutisme. N’oubliez pas de faire vos recherches et de trouver un centre de parachutisme réputé, et vous êtes sûr de vivre une expérience inoubliable !

Vous voulez faire du parachutisme ? Voici ce que vous devez savoir

Sauter d’un avion n’est pas pour les âmes sensibles. Il faut être un certain type de personne pour vouloir se jeter d’un avion en parfait état. Mais si le parachutisme est une activité que vous avez toujours voulu faire, grand bien vous fasse ! C’est une expérience que vous n’oublierez jamais.

Cependant, avant de faire le grand saut, il y a certaines choses que vous devez savoir. Dans cet article de blog, nous allons passer en revue certaines des bases du parachutisme afin que vous puissiez être aussi bien préparé que possible pour votre premier saut.

1. L’équipement – L’un des aspects les plus importants du parachutisme est l’équipement. Vous devez vous assurer que votre parachute est en bon état et que toutes les sangles sont bien fixées. Votre instructeur vous aidera à mettre votre harnais et passera tout en revue avec vous avant le décollage.

2. L’avion – L’avion à partir duquel vous allez sauter est spécialement conçu pour les parachutistes. Il s’agit généralement d’un petit avion avec une grande porte qui s’ouvre pour que les sauteurs puissent sortir facilement.

3. Le saut – Lorsque vous êtes prêt à sauter, votre instructeur vous donne le signal et vous marchez (ou courez) vers la porte ouverte. Une fois que vous êtes devant la porte, il est temps de prendre une grande respiration et de faire le grand saut !

4. La chute libre – La partie chute libre du parachutisme est probablement la plus exaltante. Pendant 60 secondes, vous tomberez à une vitesse de plus de 120 mph !

5. L’ouverture du parachute – Une fois vos 60 secondes de chute libre écoulées, il est temps de tirer sur la corde qui ouvre votre parachute. Cela vous ralentira considérablement pour que vous puissiez profiter du reste de votre descente et admirer des vues à couper le souffle

Vous envisagez de faire du parachutisme ? Nous espérons que cet article de blog vous a permis de mieux comprendre ce que cela implique et ce à quoi vous pouvez vous attendre. N’oubliez pas d’écouter vos instructeurs et de suivre attentivement leurs instructions, et surtout, amusez-vous !