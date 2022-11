Comment rendre votre maison plus économe en énergie

Si vous cherchez des moyens de rendre votre maison plus efficace, vous êtes au bon endroit ! Il existe de nombreux changements simples et peu coûteux que vous pouvez effectuer et qui auront un impact immédiat sur l’efficacité énergétique. Examinons quelques-uns des endroits les plus courants où les propriétaires gaspillent l’énergie et comment y remédier.

Éclairage

Éteignez les lumières lorsque vous ne les utilisez pas.

Utilisez la bonne ampoule pour le travail.

Installez des variateurs de lumière afin de pouvoir régler le niveau d’éclairage à un niveau plus bas si nécessaire.

Remplacez les ampoules à incandescence par des ampoules fluorescentes compactes (CFL) ou des diodes électroluminescentes (LED) qui consomment moins d’énergie et durent plus longtemps que les ampoules traditionnelles.

Chauffage

Pour réduire la quantité de chaleur perdue de votre maison, vous devez :

Sceller les fuites d’air autour des fenêtres et des portes. Les fuites représentent environ 25 % de toutes les pertes de chaleur.

Isoler les conduits d’air de votre maison.

Isoler les tuyaux et les réservoirs d’eau chaude, surtout s’ils traversent des espaces non chauffés (comme les sous-sols).

Vous devez également vous assurer que l’isolation que vous avez est propre et sèche avant de la remplacer. Vous pouvez le vérifier en appuyant sur quelques endroits avec votre doigt ; s’il n’y a pas de poussière ou de saleté qui sort, c’est probablement bon.

Appareils ménagers

Utilisez des appareils à faible consommation d’énergie. Si vous envisagez de remplacer de vieux appareils par de nouveaux, recherchez des modèles certifiés Energy Star. Cela signifie qu’ils consomment moins d’énergie que les autres modèles et réduisent les gaz à effet de serre jusqu’à 15 %.

Achetez l’appareil de la bonne taille pour la tâche à accomplir. Il est inutile d’acheter un petit réfrigérateur si vous avez une grande maison ou beaucoup de nourriture à stocker – achetez-en un qui correspond à vos besoins !

Utilisez vos appareils de manière efficace. Ne laissez pas les appareils fonctionner inutilement, comme faire la vaisselle pendant que vous préparez le dîner ; si possible, ne faites que des charges complètes de vaisselle ou de linge (pas de demi-charges). Éteignez les lumières lorsque vous ne les utilisez pas et ne réglez pas de minuterie sur les appareils électroniques qui ne sont pas utilisés en permanence (comme les téléviseurs).

Fuites

Les fuites sont une source majeure de perte d’énergie dans les maisons. Elles sont souvent faciles à trouver et à réparer, mais elles peuvent être dangereuses si elles sont laissées sans surveillance.

Si vous pensez que votre maison a des fuites, il y a deux façons de les trouver : Premièrement, vérifiez tous les endroits où l’eau entre dans la maison et assurez-vous que l’eau s’écoule loin de ces endroits (comme autour des douches, des baignoires et des éviers). Deuxièmement, vérifiez les taches d’humidité sur les murs ou les plafonds près des fenêtres et des portes (ou partout où l’air peut s’échapper). Ces taches se présentent sous la forme de points humides qui s’assèchent avec le temps.

Une fois que vous avez localisé une fuite dans la couche d’isolation de votre maison (s’il y en a une), il est temps de la réparer ! Pour les petites fuites, comme les fissures dans les murs ou les plafonds causées par le tassement ou la détérioration due à l’âge autour des tuyaux ou des fils électriques derrière les murs, la solution peut être aussi simple que d’utiliser un produit de calfeutrage autour de la circonférence de cette ouverture ; cependant, les fissures plus importantes nécessitent un équipement spécial comme une caméra infrarouge qui peut détecter les signatures thermiques à l’intérieur des cavités murales sans avoir à les découper au préalable afin que les réparations puissent être effectuées en toute sécurité sans endommager davantage les structures existantes dans les pièces elles-mêmes.

De petits changements peuvent avoir un impact important sur l’efficacité énergétique de votre maison.

Si vous cherchez des moyens de rendre votre maison plus économe en énergie, voici quelques méthodes simples pour y parvenir.

Assurez-vous que vous ne gaspillez pas d’énergie. Cela signifie que vous devez maintenir votre climatiseur en bon état de marche, éteindre les lumières lorsqu’elles ne sont pas utilisées et faire attention à la quantité de gaz ou d’eau utilisée dans la maison.

Par exemple, l’installation de nouvelles fenêtres permet d’économiser de l’argent au fil du temps, car elles retiennent mieux la chaleur que les anciens modèles fabriqués avec des matériaux moins modernes, comme le verre au lieu de la feuille de plastique polymère ; Cela se traduit par des factures de chauffage moins élevées pendant les mois d’hiver et par un besoin de climatisation moins important pendant les mois d’été, car les fenêtres laissent passer la lumière du soleil mais bloquent la chaleur provenant de sources extérieures telles que les rayons du soleil et les vents chauds provenant des océans ou des montagnes, qui pourraient autrement causer de l’inconfort à l’intérieur en raison des niveaux d’humidité élevés causés par l’accumulation d’humidité à l’intérieur des murs en raison des conditions météorologiques humides à l’extérieur (pensez-y comme la sueur qui s’évapore de la peau lorsqu’il fait trop chaud à l’intérieur ou à l’extérieur).

En fin de compte, tout se résume à des choix. Vous pouvez rendre votre maison plus économe en énergie en remplaçant les vieux appareils par de nouveaux ou en installant des panneaux solaires. Mais si vous n’êtes pas prêt à faire ces gros investissements, il existe encore de petits changements qui vous aideront à réduire votre empreinte carbone : remplacer les ampoules à incandescence par des LED et prendre des douches plus courtes !