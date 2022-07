Les jeux vidéos favorisent-ils l’apprentissage ?

Vous demandez-vous parfois si vos enfants ne perdent pas leur temps lorsqu’ils jouent à des jeux vidéo ? Si oui, vous n’êtes pas le seul. De nombreux parents craignent que le fait de laisser leurs enfants jouer à des jeux vidéo entraîne de mauvaises notes et un manque de compétences sociales. Mais ces craintes sont-elles infondées ? Selon des recherches récentes, il y a lieu de penser que les jeux vidéo peuvent avoir un impact positif sur la croissance et le développement de votre enfant, à l’école et ailleurs. Examinons les faits.

Les jeux vidéo peuvent améliorer une variété de compétences.

Coordination main-œil : La capacité à utiliser simultanément les mains et les yeux dans des tâches comme attraper une balle ou conduire une voiture est améliorée par les jeux vidéo, car les joueurs doivent utiliser leurs mains et leurs yeux simultanément, ce qui améliore la coordination main-œil.

Résolution de problèmes : Les joueurs doivent résoudre des problèmes afin de progresser dans le jeu, ce qui les aide à développer des compétences en matière de résolution de problèmes qu’ils peuvent transférer dans la vie réelle lorsqu’ils sont confrontés à des défis.

Mémoire : Lorsque vous jouez à un jeu vidéo, vous devez vous souvenir d’informations telles que l’emplacement des objets sur le corps de votre personnage ou le nombre de pas à faire avant l’apparition des ennemis afin de les vaincre plus facilement (et donc de progresser). Cela permet d’améliorer la mémoire, car le joueur doit se souvenir des actions qu’il a effectuées précédemment afin de ne pas subir de revers lors d’une nouvelle tentative plus tard dans le jeu. Il en va de même pour les énigmes : vous aurez besoin d’une certaine stratégie pour non seulement survivre mais aussi progresser !

Certaines compétences s’acquièrent mieux que d’autres avec les jeux vidéo.

Les jeux vidéo, en particulier, peuvent aider à améliorer la résolution de problèmes, la coordination main-œil, la perception spatiale et la mémoire.

Beaucoup de gens pensent que les jeux vidéo sont mauvais pour les enfants car ils ne font pas d’exercice lorsqu’ils y jouent. Mais il n’y a aucune raison de jouer à un jeu sur le canapé toute la journée si vous avez la possibilité de ne pas le faire ! Le fait est que jouer dehors n’est pas toujours pratique – s’il pleut ou s’il fait trop froid, rester à l’intérieur est en fait meilleur pour ton corps. En plus, c’est amusant ! Si tu vas dehors au lieu de jouer à des jeux vidéo à la maison (ou ailleurs), tu risques d’attraper un coup de soleil ou de te blesser en tombant de quelque chose de haut comme une table de pique-nique ou une branche d’arbre (je le sais par expérience).

Les jeux les plus populaires ne sont pas les plus éducatifs.

Il est toutefois important de se rappeler que ce n’est pas parce qu’un jeu est populaire qu’il est aussi le meilleur jeu d’apprentissage. Si vous voulez apprendre une compétence comme l’empathie ou la communication, il est peu judicieux de jouer à Call of Duty ou Grand Theft Auto. Vous feriez mieux de jouer à l’un des nombreux jeux conçus spécifiquement autour de ces idées, comme This War of Mine ou We Happy Few. Si vous cherchez à améliorer vos réflexes et votre motricité fine, il existe des dizaines de jeux spécialement conçus à cet effet.

L’idée derrière cette règle est simple : si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, choisissez un jeu qui a été conçu avec cette idée en tête.

De nombreuses compétences peuvent être améliorées grâce aux jeux vidéo.

Si vous avez déjà joué à un jeu vidéo, vous savez déjà qu’ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Ils peuvent améliorer notre coordination main-œil, nous aider à comprendre les relations de cause à effet et même nous enseigner quelques notions de mathématiques. Mais comme pour toute chose, il y a des compétences que les jeux vidéo réussissent mieux à enseigner que d’autres. Dans cet article, nous allons examiner certains des jeux les plus populaires et voir dans quelle mesure ils enseignent différentes compétences.