Le sac à main de créateur : Ambition ou symbole de statut social ?

Les femmes portent des sacs à main depuis des siècles, mais le sac à main de créateur est un phénomène relativement nouveau. Il s’agit également d’une tendance majeure de la mode qui a non seulement changé la façon dont les femmes transportent leurs objets essentiels au quotidien, mais qui a également révolutionné la façon dont les femmes se présentent comme des membres prospères et ambitieux de la société. Comme nous allons le voir dans cet article, tout a commencé avec un petit sac…

Le sac à main est un objet de désir, qui est devenu un puissant symbole de réussite et d’ambition pour les femmes.

Accessoire de mode qui permet d’exprimer subtilement sa personnalité, il est aussi le symbole de la position sociale de celle qui le porte.

Ce n’est pas une coïncidence si l’essor des sacs à main de créateurs. Pendant des siècles, les hommes ont occupé la plupart des postes de pouvoir et d’influence. Aujourd’hui, les femmes assument des rôles de leadership en devenant chefs de famille. Cela se reflète dans la popularité des sacs à main de marque, qui sont souvent considérés comme des symboles de statut pour les femmes qui veulent démontrer leur richesse et leur réussite lorsqu’elles sortent en public avec eux.

Le mouvement d’émancipation a également contribué à cette évolution des rôles entre les sexes, car il a encouragé les femmes à faire leurs propres choix quant à l’endroit où elles vivent et aux personnes qu’elles épousent, sans avoir à compter sur les conseils ou l’approbation des autres. L’augmentation du nombre de femmes dirigeantes a permis d’offrir davantage d’opportunités à d’autres femmes qui voulaient faire entendre leur voix mais qui ne pouvaient pas trouver d’exutoire auparavant en raison de la discrimination à l’égard des symptômes de la ménopause (tels que les bouffées de chaleur), ce qui leur donnait l’impression d’être moins capables que les hommes alors qu’elles avaient le même potentiel, simplement parce qu’elles étaient nées différemment physiquement parlant (je préfère joindre l’acte à la parole, alors je ne dis rien).

Les plus grands changements sur le marché des sacs à main ont été portés par les milléniaux, 86 % d’entre eux reconnaissant qu’ils dépenseraient plus pour un sac s’il est bien fait

“Les millennials constituent la plus grande cohorte de l’histoire, et ils sont à l’origine de nombreux changements”, explique Lisa Smith, directrice de la recherche chez Lyst. “Leur influence a été très forte dans l’industrie du sac à main”.

Selon Mme Smith, les plus grands changements sur le marché des sacs à main sont venus des milléniaux, 86 % d’entre eux reconnaissant qu’ils dépenseraient plus pour un sac s’il est bien fait. Et comme la plupart des acheteurs du millénaire font leurs achats en ligne avant de se rendre dans les magasins ou de choisir leurs produits sur des sites de vente au détail comme Amazon, les marques créent désormais des modèles plus adaptés au numérique et offrent la livraison gratuite pour les encourager à acheter au prix fort au lieu d’attendre les remises ou les soldes.

Les sacs à main sont un moyen pour les femmes de diffuser leur succès, ce qui peut expliquer pourquoi il y a tant de variété sur le marché et pourquoi les femmes convoitent des marques de haut niveau.

Pourquoi portons-nous des sacs à main ? C’est simple : pour afficher notre réussite, notre ambition et notre goût.

Les sacs à main sont un moyen pour les femmes d’afficher leur réussite, ce qui peut expliquer pourquoi il existe une telle variété sur le marché et pourquoi les femmes convoitent les grandes marques. Le créateur de sacs à main Prada a même admis que ses clientes considèrent la marque comme un symbole de statut – “un signe d’accomplissement personnel”, selon la directrice de la création Clare Waight Keller. Rien qu’en 2017, il y avait plus de 8 000 magasins vendant des sacs à main dans le monde et les revenus qu’ils génèrent ont été estimés à plus de 46 milliards de dollars (37 milliards de livres sterling).

Il y a beaucoup de projection sur les sacs et sur ce que leurs propriétaires veulent montrer d’eux-mêmes.

Le type de sac que l’on choisit en dit plus sur ses aspirations et son style de vie que bien d’autres accessoires.

Les femmes convoitent souvent les sacs à main de créateurs pour leur qualité, leur savoir-faire et leur valeur, d’une manière qui va bien au-delà de la mode ou du style. Ils sont un reflet important de notre personnalité, car ils sont le reflet direct de notre ambition ou de notre statut. En tant que tels, ils sont aussi un moyen de communiquer le statut – et peuvent être utilisés comme un outil efficace de responsabilisation lorsque vient le moment de négocier votre salaire ou vos avantages sociaux.

Quels sont les types de sacs à main de créateurs les plus populaires ?

Les types de sacs à main de créateurs les plus courants comprennent, entre autres, les suivants :

Les sacs fourre-tout et les cartables – Le type de sac le plus populaire est un simple sac fourre-tout en toile ou un cartable en cuir, qui peut être porté à l’épaule ou à la main.

Les pochettes – Une pochette est un petit sac de forme rectangulaire, avec une sangle qui s’attache à une extrémité. Elle est généralement dotée d’une fermeture sur un côté (boutons-pression magnétiques ou boutons) et de poches intérieures pour les cartes ou l’argent.

Les sacs de soirée – Ce sont des versions plus petites des pochettes destinées à être utilisées lors d’événements formels. Ils ont souvent des accents métalliques ou des broderies, ainsi que des fermetures élaborées qui sécurisent le contenu (comme de minuscules serrures ou fermoirs).

Les sacs seaux – Un sac seau a la forme de son homonyme : un fond rond et des côtés larges qui se rétrécissent en haut, là où les poignées se fixent de chaque côté. Cette forme permet d’avoir beaucoup d’espace à l’intérieur sans nécessiter trop d’espace de rangement à l’extérieur !

Dans le monde des sacs à main de marque, il existe une variété infinie de styles et de prix. Les options peuvent être écrasantes, mais en sachant ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin dans un sac, vous pourrez choisir celui qui répond à vos besoins sans vous ruiner.