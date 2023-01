Le bouturage – un moyen pratique pour obtenir des framboisiers !

Lorsque nous nous intéressons à la culture des plantes, le terme « bouturage » peut retentir comme une étrange et inquiétante science. Néanmoins, avec quelques connaissances de base, il est possible de comprendre ce que c’est et comment le mettre en œuvre dans son propre jardin. Cet article vous expliquera tout sur le bouturage des framboisiers, pour vous aider à entretenir votre verger.

Qu’est-ce que le bouturage ?

Le bouturage est une technique qui permet de créer des clones d’une plante donnée. Il s’agit d’un moyen très populaire de multiplication des plantes et consiste à prendre des portions de la plante mère et à les replanter pour former des nouvelles plantes identiques. Le bouturage est l’un des moyens les plus efficaces et faciles à mettre en œuvre pour multiplier les plantes.

Comment faire du bouturage de framboisier ?

Le bouturage des framboisiers est différent de celui des autres arbustes à fruits tels que le groseillier, le cassissier ou encore le fraisier. La méthode du bouturage s’applique aux variétés à port grimpant et nain. Les rameaux doivent être coupés à angle droit afin de stimuler la formation de racines. Les boutures peuvent être replantées immédiatement ou bien conservées dans un substrat humide et ombragé pendant plusieurs semaines avant d’être replantées.

Les étapes du bouturage des framboisiers :

Choisir une branche : Choisissez une branche vigoureuse de l’année précédente, qui se trouve à mi-chemin entre les tiges anciennes et les jeunes branches. Coupez-la à 5 cm au-dessus du dernier nœud. Éliminez toutes les feuilles, sauf celles situées à l’extrémité.

Plantage des boutures : Disposez les boutures dans un contenant rempli de mélange de sol et de terreau. Recouvrez-les de 1 à 2 cm de terre. Arrosez bien et placez le contenant dans un endroit ensoleillé mais protégé des vents violents. Les boutures devraient commencer à montrer des signes de croissance après quelques semaines.

Autres techniques de propagation

Bien que le bouturage soit certainement le moyen le plus simple de multiplier les framboisiers, il existe d’autres techniques qui pourraient vous intéresser. Par exemple, vous pourriez essayer la division de touffe, le marcottage, le greffage ou le semis.

Division de touffe :

Cette méthode fonctionne principalement avec les arbustes buissonnants à courts réseaux racinaires, tels que l’arbousier, le framboisier ou le fraisier. Pour effectuer cette opération, creusez un trou autour de la plante et séparez les différentes sections en tirant doucement. Chaque section doit avoir au moins 3 ou 4 points racinaires et une petite quantité de terre.

Marcottage :

Le marcottage est un processus par lequel une plante est propagée en fusionnant une partie de la plante mère avec le sol. La partie enterrée produira alors des racines et une nouvelle plante. Ce processus convient le mieux aux variétés rampantes telles que les framboisiers.

Greffage :

Le greffage est peut-être le processus de multiplication le plus complexe. Une partie de la plante mère (appelée « greffe ») est fixée à la tige d’une autre plante (appelée « porte-greffe »). Si la greffe se développe correctement, elle produira de nouvelles racines, ce qui engendrera une nouvelle plante.

Semis :

Parfois appelé « propagation végétative », le semis est le moyen le plus simple et abordable pour créer des nouvelles plantes. En plantant les graines directement dans le sol, elles produisent des plantules qui se développeront ensuite pour produire des plantes identiques à la plante mère.

Le bouturage est l’une des méthodes les plus puissantes et les plus simples pour multiplier une plante, et les framboisiers ne font pas exception. N’importe qui peut s’essayer à cette pratique, et avec un peu de patience et de connaissances de base, vous pourrez cultiver votre propre verger de framboisiers !