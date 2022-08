Si vous vivez dans un climat chaud, vous ne pouvez pas le nier : Vous allez devoir dormir au chaud. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bien dormir ! Si vous suivez ces conseils pour être à l’aise dans un climat chaud, votre température correspondra à ce dont le corps a besoin pour un sommeil réparateur.

Dormez avec des vêtements amples.

En effet, dormir dans des vêtements amples vous permettra de rester au frais pendant la nuit, ce qui permettra à votre corps de réguler sa température plus efficacement. Enlevez vos chaussures, détendez votre pantalon et laissez l’air s’échapper de votre chemise !

Gardez votre tête au frais.

Si vous êtes comme nous, vous avez probablement passé les dernières semaines dans un état de confusion constante. Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi fait-il si chaud ? Et que pouvons-nous faire pour mieux dormir par ce temps oppressant ?

Au cas où vous ne le sauriez pas encore, notre corps a tendance à perdre de la chaleur par la tête. Cela est dû au fait qu’il n’y a pas de vaisseaux sanguins près de la surface de notre cuir chevelu (alors que la plupart des autres parties de notre corps ont des vaisseaux sanguins près de leur surface). Lorsque votre tête est froide, votre corps n’a d’autre choix que de se réchauffer en frissonnant, ce qui ne vous aidera pas du tout à dormir ! Alors, s’il y a quelque chose que l’on puisse faire pour empêcher nos petites têtes d’avoir une chaleur de plomb en été, pourquoi ne pas l’essayer ?

Voici quelques solutions :

Utilisez un ventilateur. Si vous n’avez pas l’air conditionné, c’est un moyen facile de rafraîchir votre température corporelle. Veillez simplement à ce que le ventilateur ne souffle pas directement sur votre tête ou votre visage, car cela peut aggraver la situation chez certaines personnes.

Utilisez des serviettes pour refroidir les taies d’oreiller. Lorsqu’il fait chaud dehors, utilisez de l’eau froide sur les serviettes à l’intérieur des taies d’oreiller.

Il existe également des oreillers rafraîchissants qui peuvent vous aider à garder votre tête au frais. Vous pouvez acheter un protège-matelas rafraîchissant, qui protégera votre lit du transfert de chaleur et vous aidera à rester au frais.

Dormez sur un oreiller ou une couverture rafraîchissante.

Pour ceux d’entre nous qui ne veulent pas dormir avec une bouteille d’eau remplie d’eau glacée à côté de leur oreiller, il existe d’autres options. Si l’idée de dormir sur une poche de glace ne vous plaît pas, les oreillers ou les couvertures peuvent également être fabriqués dans des matériaux qui vous aident à dormir confortablement.

Il existe des oreillers et des couvertures rafraîchissants de toutes formes et de toutes tailles, mais ils ont tous la même fonction : ils gardent votre corps au frais pendant que vous vous reposez. Cela vous permet d’éviter de surchauffer la nuit et de vous assurer que, même s’il fait trop chaud dehors, votre lit restera frais pendant que vous vous reposez.

Si vous avez du mal à rester au frais pendant les mois d’été (ou à tout autre moment de l’année), essayez d’utiliser un oreiller ou une couverture rafraîchissante au lit en suivant l’une des techniques suivantes :

Refroidissez-le dans le réfrigérateur avant d’aller vous coucher, de sorte qu’à l’heure de l’extinction des feux, il sera déjà bien froid lorsque vous le placerez sous votre tête comme oreiller.

Congelez-la pendant 15 à 20 minutes afin qu’elle reste froide juste assez longtemps pour faire bonne mesure, sans laisser de résidus givrés dus à des méthodes de congélation trop zélées.

Envisagez d’utiliser un protège-matelas rafraîchissant

Si vous voulez vraiment dormir au frais, envisagez d’utiliser un protège-matelas rafraîchissant. Il s’agit d’une fine protection qui s’adapte à votre matelas et vous aide à rester au frais pendant la nuit. Il laisse l’air circuler à travers le protège-matelas, qui peut ainsi être refroidi naturellement par l’air environnant.

Ils sont assez courants de nos jours : vous pouvez vous en procurer dans la plupart des grands magasins ou en ligne. Vous les trouverez également dans des endroits comme Target ou Walmart. Si vous en cherchez un, il vous suffit d’entrer dans le magasin et de dire à un employé quel type de literie vous avez (par exemple : ” J’ai un lit jumeau “), puis de demander s’ils ont des protège-matelas rafraîchissants qui conviendraient à votre type de literie. Cela vous donnera une idée de l’argent à dépenser pour le vôtre une fois que vous aurez trouvé ceux qui sont disponibles à proximité !

Vérifiez que votre chambre est bien ventilée

Vous allez vouloir ouvrir vos fenêtres et faire fonctionner un ventilateur. Si vous vivez en ville, ou si vous ne supportez pas le bruit de la climatisation, c’est important. C’est également important si vous partagez un lit avec quelqu’un d’autre : vous ne voulez pas qu’il transpire sur vous !

Si des animaux domestiques dorment dans votre chambre et qu’ils ont des poils, assurez-vous que leur fourrure n’est pas humide avant de vous mettre sous les couvertures. Si leurs pattes sont mouillées parce qu’elles ont marché toute la journée sur du béton chaud, cela peut également être inconfortable. Et si des enfants dorment dans votre chambre (ou même juste à côté), assurez-vous qu’ils ne suffoquent pas à cause de la chaleur avant de vous mettre au lit avec eux.

Si possible, maintenez votre lit et votre literie légèrement au-dessus du sol

Cette méthode est assez simple : si votre literie est à quelques centimètres du sol, il y aura plus d’air qui circulera autour. Tout sera donc plus frais et vous pourrez mieux dormir. Il est également important de veiller à ce que votre lit ne devienne pas trop chaud pendant que vous dormez. Si possible, essayez de le garder légèrement au-dessus du sol (ou utilisez au moins quelque chose comme un lit plate-forme).

La température idéale pour dormir se situe entre 18 et 21

Mais quelle est la meilleure pour vous ? Cela dépend de votre âge, de votre sexe et de vos préférences en matière de sommeil.

Si vous êtes un homme dans la vingtaine ou la trentaine : La température idéale pour dormir est de 19 degrés. Les hommes de cette tranche d’âge ont tendance à préférer les températures plus fraîches lorsqu’ils font la sieste ; ils se sentent moins étouffés qu’à des températures plus élevées dont une personne plus âgée ou souffrant d’un problème de santé peut avoir besoin. Si vous êtes une femme de plus de 40 ans : La température idéale pour le sommeil est de 21 degrés, soit deux degrés de plus que la température préférée des hommes du même âge ! Les femmes sont généralement plus sensibles que les hommes lorsqu’il s’agit de ressentir une chaleur ou un froid inconfortable lorsqu’elles reposent leur tête la nuit (ou font une sieste pendant la journée). Mais si vous faites partie de l’une ou l’autre de ces catégories, ne vous inquiétez pas encore d’installer une climatisation dans votre chambre : Si l’on tient compte de tous les autres facteurs dont nous parlerons plus loin, il est encore possible de varier au sein de chaque catégorie en fonction des préférences individuelles et des circonstances dans lesquelles les gens vivent.