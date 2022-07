Des idées de salades d’été

L’été est une période idéale pour déguster une salade. Lorsqu’il fait chaud et que vous cherchez quelque chose de léger et de rafraîchissant, les salades sont le choix idéal. Il existe de nombreux types de salades, de la classique César à l’exotique Thai. Vous pouvez même créer votre propre salade !

La salade est un aliment idéal pour l’été car elle est très facile à préparer, mais comme elle est souvent servie froide, les gens ont tendance à penser que la salade est réservée au printemps et à l’automne. En fait, les salades peuvent être appréciées en toute saison – et si vous avez votre propre jardin (ou même simplement quelques herbes fraîches sur le rebord de votre fenêtre), elles sont un moyen idéal de célébrer la récolte estivale.

Si vous êtes à la recherche de nouvelles idées de salades d’été, voici quelques-unes de mes préférées :

Salade d’épinards aux fraises avec noix de pécan, fromage de chèvre et avocat

Ajouts à la salade :

Fromage de chèvre (cherchez du fromage de chèvre frais provenant d’une ferme locale)

Avocat (pour le guacamole)

Noix de pécan ou noix de Grenoble pour le croquant et la texture, ou les deux ! Vous pouvez aussi remplacer les noix de pécan par des amandes, des graines de tournesol ou des noix de cajou. Vous aurez besoin d’environ 1/4 de tasse de noix au total.

Les canneberges, cerises ou abricots séchés sont des ajouts facultatifs mais délicieux. Ajoutez jusqu’à 2 cuillères à soupe de fruits secs par portion. Vous pouvez également ajouter des morceaux d’ananas séchés ou des chips de banane dans votre salade si vous les aimez à la place des fruits séchés mentionnés ci-dessus – assurez-vous simplement qu’ils ne sont pas sucrés afin qu’ils n’enlèvent rien à la douceur de vos fraises et de vos pêches ! Ils seraient parfaits si vous voulez plus de nutrition dans ce plat car ils contiennent du potassium et de la vitamine B6 qui aident à maintenir les niveaux de pression artérielle déjà dans la fourchette normale ainsi qu’à renforcer les os en remplaçant les réserves de calcium perdues lorsqu’ils sont consommés régulièrement au fil du temps.”

Salade de chou frisé aux patates douces rôties avec amandes, canneberges et feta

Utilisez un mélange de légumes verts. C’est la meilleure façon d’ajouter de la couleur et de la texture à votre recette de salade. Essayez d’utiliser des épinards, du chou frisé, de la roquette et de la laitue.

Utilisez un mélange de légumes. Vous pouvez également utiliser une combinaison d’autres légumes tels que le poivron, les carottes et les radis pour ajouter plus de saveurs dans votre plat de salade.

Utilisez des noix/graines : L’utilisation de noix et de graines peut donner un croquant étonnant à vos recettes de salade. Ces ingrédients sont également remplis de nutriments qui vous aideront à obtenir toutes les vitamines et minéraux essentiels dans votre corps sans même vous en rendre compte !

Ajoutez un mélange de fruits secs : Les fruits secs comme les canneberges ajoutent de la douceur à toute recette de salade mais attention à ne pas en abuser car ils peuvent devenir trop sucrés au bout d’un certain temps s’il y en a trop ajoutés dans un plat !

Ajoutez un mélange de fromage : Les mélanges de fromages sont des substituts rapides aux tranches de fromage frais qui ont bon goût lorsqu’ils sont mélangés à des pommes de terre rôties ou à toute autre source de viande, selon le type de repas que vous prévoyez de préparer à la maison ce soir !

Salade d’été aux légumes du jardin

Utiliser des légumes frais du jardin.

Utilisez une vinaigrette.

Utilisez des herbes fraîches et de l’huile d’olive, du vinaigre balsamique et du fromage de bonne qualité.

Utilisez du pain et de la viande de bonne qualité pour votre sandwich ou votre wrap.

Salade de farro à l’italienne

C’est un plat parfait pour une chaude journée d’été. Le farro est une céréale ancienne qui est cultivée en Italie depuis l’âge du bronze. Il ressemble à l’orge, mais a un goût de noisette et une texture moelleuse.

Il est riche en fibres et en protéines, ce qui en fait une bonne source d’énergie. Ajoutez-y quelques légumes et du fromage et vous obtenez un repas satisfaisant !

Si vous voulez préparer cette salade à l’avance, le mieux est de faire cuire le farro (ou les baies de blé) à l’avance pour qu’il puisse être conservé dans votre réfrigérateur pendant la nuit avant d’être ajouté à votre salade. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à les manger, réchauffez-les à feu moyen avec un peu d’huile d’olive ou de beurre jusqu’à ce qu’ils soient à nouveau tendres – nous aimons ajouter les épinards à ce moment-là car ils se fanent bien en une minute ou deux à couvert à feu doux ; cependant, si vous préférez ne pas ajouter de légumes verts supplémentaires, n’hésitez pas à les servir comme indiqué ci-dessus 🙂

Recette de salade de légumes crus

Instructions

Préparez les légumes en les épluchant et en les coupant en fines lamelles. Si vous voulez faire preuve de fantaisie, utilisez une mandoline pour ce travail (je le fais).

Dans un petit bol, mélangez l’huile d’olive, le vinaigre et la moutarde de Dijon. Saler et poivrer au goût (la quantité de sel dépendra du degré de salinité des ingrédients de votre vinaigrette). Mettre de côté au réfrigérateur jusqu’au moment de servir (cette étape peut aussi être omise si elle n’est pas pratique).

Pour assembler votre salade : Commencez par disposer 1 tasse de laitue dans une assiette ou un bol ; ajoutez des légumes en une couche uniforme sur le dessus ; puis arrosez 1/3 de tasse de vinaigrette sur le dessus de la salade de façon à ce que tout soit uniformément enduit de vinaigrette, mais pas détrempé ou mouillé ; terminez en saupoudrant 1-2 cuillères à soupe de noix hachées avant de servir !

Salade grecque de poulet au quinoa avec vinaigrette au citron rôti

Ingrédients :

2 poitrines de poulet, cuites et coupées en dés

4 cuillères à soupe d’huile d’olive, divisées

Jus de 1/2 citron (ou plus au goût)

3/4 de tasse de quinoa, cuit selon les instructions de l’emballage. Vous pouvez utiliser du quinoa blanc ou rouge. Si vous utilisez du quinoa blanc et qu’il semble trop sec, ajoutez un peu de bouillon de poulet pour l’humidifier. Si vous utilisez du quinoa rouge et qu’il reste des morceaux croustillants à l’extérieur des grains à la fin de la cuisson, versez simplement l’excès de liquide qui s’est échappé pendant la cuisson avant de les mélanger aux autres ingrédients. Vous aurez besoin d’au moins 1 tasse de quinoa cuit au total pour cette recette.

1 concombre – tranché en petits morceaux (environ 5 pouces de long sur 2 pouces de large)

Recette de salade de brocoli et de quinoa avec une vinaigrette à la moutarde et au citron (végétalienne, sans gluten)

Cette salade est un repas parfait pour ceux qui veulent manger sainement mais n’ont pas le temps de cuisiner. Elle est également incroyablement facile à faire, vous ne serez donc pas frustré lors de sa préparation.

Cette recette fait appel au quinoa, au brocoli et aux pois chiches. La vinaigrette est une vinaigrette citron-moutarde (végétalienne et sans gluten).

Salade d’épinards aux fraises avec vinaigrette au pavot

Cette salade est une excellente façon d’utiliser les restes de poulet. Vous pouvez la préparer à l’avance et la conserver au réfrigérateur jusqu’au moment de la servir.

Les fraises et les épinards sont l’une de mes combinaisons préférées, alors j’adore cette salade ! La vinaigrette aux graines de pavot est un excellent complément aux fruits et légumes.