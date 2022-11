Comment la culture influence-t-elle les individus?

Lorsque nous pensons à la culture, nous pensons souvent aux arts, à l’éducation et aux coutumes. Cependant, il y a beaucoup plus que cela. La culture nous influence dans tous les aspects de la vie : nos croyances et nos valeurs, nos comportements, la façon dont nous interagissons avec les autres et même ce que nous mangeons !

L’influence de la culture sur les individus

La culture est un ensemble de croyances, de valeurs, de normes et de pratiques partagées par un groupe de personnes. Elle influence notre façon de penser et de nous comporter. La culture a un impact profond sur nos vies.

La culture est influencée par l’environnement dans lequel elle existe. Ainsi, on peut dire que la culture varie d’une société à l’autre en fonction des conditions environnementales qui y règnent. Par exemple, si nous comparons deux communautés différentes en Inde – l’une résidant à Delhi et l’autre à Jaipur – nous constaterons que chaque communauté a son propre mode de vie ; cela peut être dû au fait qu’elles sont géographiquement séparées l’une de l’autre mais ont des conditions climatiques similaires (sec). La similitude réside dans leur mode de vie ; cependant, si nous faisons cette comparaison entre deux communautés vivant à l’opposé l’une de l’autre et dans des conditions climatiques différentes, nous trouverons de grandes différences entre elles.

Comment la culture influence-t-elle ?

La culture est un terme général désignant les connaissances, les croyances, les valeurs et les comportements partagés par un groupe ou une société. Elle influence notre façon de penser et d’agir. La culture influence nos croyances, nos valeurs et nos comportements. La culture influence également notre langue, nos traditions, notre art et notre musique.

La culture influence la façon dont nous nous percevons et percevons les autres membres de la société. Par exemple, si vous vivez dans une région où les gens croient que le travail acharné apporte le succès, vous travaillerez peut-être dur à l’école parce que cela vous aidera à obtenir un bon emploi plus tard dans la vie ; alors que si votre culture croit que le succès vient de la chance, vous ne vous donnerez peut-être pas la peine d’étudier autant parce que vous ne pouvez rien faire pour changer la chance.

L’interaction de deux cultures

Lorsque deux cultures interagissent, elles s’influencent mutuellement. Par exemple, lorsque des personnes qui ont été influencées par la culture de leurs parents déménagent dans un autre pays et adoptent les valeurs et les croyances de la nouvelle culture. L’interaction de ces deux cultures peut entraîner des conflits entre elles, par exemple lorsqu’un groupe peut tenter d’éliminer les croyances et les pratiques de l’autre.

Un deuxième exemple de l’influence de la culture sur les individus est celui d’un immigrant qui adopte les coutumes françaises lorsqu’il vit à Paris, mais qui rentre chez lui après plusieurs années avec une connaissance suffisante de la langue et de la nourriture françaises pour pouvoir se débrouiller sans gêne ni difficulté (et peut-être aussi quelques nouvelles habitudes). Cette personne n’a été exposée que brièvement à la culture française ; elle n’en partage pas les valeurs ou les croyances autant qu’une personne née dans cette culture.

Culture et société

La culture est un mode de vie. Il ne s’agit pas seulement de ce que l’on fait, mais aussi de la façon dont on pense, agit et ressent. C’est la façon dont les gens communiquent entre eux et se rapportent à la nature. Les coutumes, les croyances et les caractéristiques matérielles collectives qui constituent une société humaine particulière sont connues sous le nom de culture.

La culture a de nombreuses dimensions, notamment l’art (musique, littérature), la religion et la politique ; toutefois, je me concentrerai sur la façon dont les individus sont influencés par leur propre culture dans ma discussion ci-dessous :

Tous les aspects de la vie sont, en tant que système, interconnectés.

La culture influence les individus, mais les individus influencent aussi la culture. N’oubliez pas : Tous les aspects de la vie sont, en tant que système, interconnectés.

Un exemple de l’influence de la culture sur les individus est la façon dont ils choisissent leur parcours professionnel et les rôles qu’ils jouent dans la société. Par exemple, si vous êtes issu d’une famille aisée, vous pouvez vous sentir poussé à rechercher une profession qui vous permette de subvenir à vos besoins financiers et de vivre confortablement tout au long de votre vie ; en revanche, si votre famille a connu ou connaît des difficultés financières, il peut être beaucoup plus difficile pour elle de s’imaginer faire autre chose que travailler dur afin de subvenir d’abord aux besoins de sa famille. Ainsi, les deux groupes de personnes ont été façonnés par les attentes culturelles en matière d’argent et d’éthique du travail. L’un d’entre eux est confiant dans sa capacité à accéder à des emplois mieux rémunérés parce que ses parents lui ont dit que “l’argent n’est pas tout”, tandis que l’autre pense que ceux qui gagnent plus que les autres sont nécessairement paresseux ou cupides (deux stéréotypes qui existent malheureusement).