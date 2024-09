EN BREF Ingrédients principaux : bananes, chocolat, beurre, sucre, œufs.

Le gâteau à la banane et au chocolat est une véritable douceur irrésistible qui ravira tous les amateurs de desserts moelleux et savoureux. Dans cet article, nous allons vous guider à travers une recette simple et rapide, idéale pour utiliser des bananes bien mûres. Préparez-vous à découvrir une gourmandise où la douceur de la banane rencontre l’intensité du chocolat, le tout dans un gâteau fondant qui fera plaisir à coup sûr !

Les ingrédients indispensables

Pour concocter ce délicieux gâteau, il vous faudra réunir quelques ingrédients essentiels :

3 bananes bien mûres : elles apporteront toute la douceur et l’humidité au gâteau.

bien mûres : elles apporteront toute la douceur et l’humidité au gâteau. 150 g de sucre : pour une touche de douceur.

: pour une touche de douceur. 100 g de beurre : pour un goût riche et une texture moelleuse.

: pour un goût riche et une texture moelleuse. 120 g de farine : la base du gâteau.

: la base du gâteau. 3 œufs : pour lier tous les ingrédients.

: pour lier tous les ingrédients. 1 sachet de levure chimique : pour faire lever le gâteau.

: pour faire lever le gâteau. 100 g de chocolat noir : l’ingrédient star pour le chocolaté.

La préparation pas à pas

Suivez ces étapes simples pour réaliser votre gâteau à la banane et au chocolat :

Préchauffez le four

Commencez par préchaufer votre four à 180°C (thermostat 6). N’hésitez pas à préparer votre moule à gâteau en le beurrant ou en le tapissant de papier sulfurisé pour éviter que le gâteau n’attache.

Préparez les bananes

Épluchez vos bananes et écrasez-les dans un saladier à l’aide d’une fourchette. Vous devez obtenir une purée lisse. Si vous aimez laisser quelques morceaux, n’hésitez pas ! Cela apportera encore plus de texture.

Mélangez les ingrédients humides

Dans un autre saladier, faites fondre le beurre et le chocolat ensemble au bain-marie ou au micro-ondes. Une fois fondus, incorporez-y le sucre et les œufs. Mélangez bien jusqu’à obtenir une texture homogène.

Combinez le tout

Ajoutez la purée de bananes à votre mélange chocolaté. Remuez bien. Ensuite, incorporez la farine tamisée et la levure chimique. Mélangez jusqu’à ce que la pâte soit lisse. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des morceaux de chocolat noir à votre pâte pour rendre le gâteau encore plus gourmand !

La cuisson idéale

Versez la pâte dans votre moule préparé et enfournez pour environ 30 à 35 minutes. Pour vérifier la cuisson, insérez un couteau au centre du gâteau ; s’il ressort propre, c’est prêt ! Laissez ensuite refroidir un peu avant de démouler.

Personnaliser votre gâteau

Pour donner une touche personnelle à votre gâteau à la banane et au chocolat, vous pouvez varier les plaisirs. Ajoutez des noix, des pépites de chocolat ou même un peu de cannelle pour une saveur épicée. Pour une décoration gourmande, tranchez une banane en rondelles et disposez-les sur le dessus de votre gâteau avant de servir.

Guide pour préparer un gâteau à la banane et au chocolat

Étape Détails Préparation des ingrédients Rassembler 3 bananes, 100 g de beurre, 150 g de sucre, 120 g de farine, 3 œufs, 1 sachet de levure chimique et 1 poignée de chocolat. Préchauffage du four Préchauffer le four à 180°C en mode chaleur traditionnelle. Écrasement des bananes Éplucher 3 bananes et les écraser à la fourchette dans un grand saladier. Mélange des ingrédients Ajouter le beurre fondu, le sucre et les œufs aux bananes écrasées et mélanger jusqu’à obtenir une consistance homogène. Incorporation des éléments secs Ajouter la farine et la levure tamisée, puis mélanger délicatement l’ensemble. Ajout du chocolat Incorporer la poignée de chocolat à la préparation et mélanger légèrement. Cuisson Verser la préparation dans un moule beurré et enfourner pendant 30 à 35 minutes. Vérification de la cuisson Utiliser la méthode du couteau : piquer le gâteau et s’assurer qu’il en ressort propre. Décoration Pour la touche finale, trancher une banane et la disposer sur le dessus avant de servir.

Conseils supplémentaires

Pour un goût plus intense, utiliser du chocolat noir . Ajouter des noix ou des pépites de chocolat pour plus de texture. Servir avec une touche de crème chantilly .

Pour un goût plus intense, utiliser du chocolat noir .

. Ajouter des noix ou des pépites de chocolat pour plus de texture.

pour plus de texture. Servir avec une touche de crème chantilly.

