EN BREF Création d’une base de données : Ouvrir Access et créer une nouvelle base de données.

: Ouvrir Access et créer une nouvelle base de données. Objets principaux : Utiliser les tables, formulaires, requêtes et états pour organiser les informations.

: Utiliser les tables, formulaires, requêtes et états pour organiser les informations. Gestion des ouvrages : Recenser les livres et bandes dessinées disponibles.

: Recenser les livres et bandes dessinées disponibles. Prêts et retours : Mettre en place un système pour gérer les emprunts et les retours des ouvrages.

: Mettre en place un système pour gérer les emprunts et les retours des ouvrages. Rangement efficace : Appliquer des astuces pour organiser physiquement et numériquement la bibliothèque.

: Appliquer des astuces pour organiser physiquement et numériquement la bibliothèque. Adaptation aux besoins : Offrir une gestion pour les livres papier et numériques.