Technique traditionnelle Double cuisson : blanchir les frites dans de l’huile à basse température, puis les frire à température élevée pour obtenir une texture croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur. Technique rapide Cuisson au four : préchauffer le four à haute température, étaler les frites sur une plaque et cuire jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes.

Ingrédients

Pommes de terre de variété adaptée (par exemple, Bintje)

Huile végétale pour la friture

Sel

Préparation

Éplucher les pommes de terre et les couper en bâtonnets de taille uniforme Laver les bâtonnets pour enlever l’amidon Les sécher avec un torchon propre Plonger les frites dans l’huile chaude (environ 160-170°C) pour une première cuisson Les sortir et les égoutter, puis les mettre au congélateur pendant au moins 30 minutes Lancer une deuxième cuisson dans une huile bien chaude (180-190°C) pour les rendre croustillantes Les sortir, les égoutter, puis les saler

Q: Quels sont les ingrédients nécessaires pour faire des frites croustillantes ?

R: Pour des frites croustillantes, vous aurez besoin de pommes de terre de bonne qualité, d’huile de friture, de sel et éventuellement d’épices selon vos préférences.

Q: Comment découper les pommes de terre pour des frites croustillantes ?

R: Pour des frites croustillantes, il est recommandé de découper les pommes de terre en forme de bâtonnets de taille régulière. Assurez-vous de les sécher correctement après les avoir coupés.

Q: Quelle est la meilleure méthode de cuisson pour des frites croustillantes ?

R: Pour des frites croustillantes, la méthode de double cuisson est souvent recommandée. Commencez par blanchir les frites dans de l’huile à basse température, puis augmentez la température pour les dorer et les rendre croustillantes.

Q: Comment assaisonner des frites pour qu’elles soient savoureuses ?

R: Pour des frites savoureuses, salez-les dès leur sortie de la friture et ajoutez éventuellement des épices comme du paprika, du piment d’Espelette ou de l’ail en poudre selon vos goûts.