Comment créer une soirée cinéma à la maison

L’une des meilleures façons de passer une soirée entre amis est de faire une soirée cinéma. Vous pouvez créer votre propre salle de cinéma à la maison, à condition d’avoir le bon équipement et quelques snacks. Voici quelques conseils pour organiser une soirée cinéma parfaite :

Choisissez votre film

Maintenant que vous avez réduit vos options, il est temps de choisir un film.

Vous devez choisir un film qui plaira à tout le monde et que tout le monde a déjà vu (vous ne voulez pas regarder The Room pour la première fois), alors assurez-vous d’avoir un large éventail de genres et de noms d’acteurs sous la main. Veillez également à ce que le film ne soit pas trop long – 30 minutes sont idéales si vous voulez que tout le monde s’y intéresse. Enfin, évitez tout ce qui est effrayant ou violent ; il s’agit d’une soirée de détente !

Créer un menu

Une soirée cinéma réussie commence par la planification. Cela signifie que vous devez créer un menu qui soit intéressant, délicieux et rassasiant pour tout le monde. Assurez-vous d’avoir assez de nourriture pour tout le monde en faisant une liste des plats que vous voulez servir et en faisant des recherches sur la quantité de nourriture nécessaire pour ces plats. Veillez également à ce que vos menus soient non seulement rassasiants mais aussi sains afin que vos invités se sentent pleins d’énergie après la soirée cinéma ou qu’ils tombent malades sur le chemin du retour après avoir mangé du pop-corn gras.

Si possible, assurez-vous de prévoir quelque chose pour les enfants, car ils n’aiment souvent pas partager la nourriture des adultes ou boire des boissons alcoolisées. S’ils ne mangent rien d’autre pendant le dîner, ils risquent de faire la fine bouche en regardant un film à la maison avec leurs parents ou leurs amis, ce qui peut être très frustrant, surtout lorsqu’on essaie de nouvelles choses en famille – n’oubliez pas que personne n’aime garder les enfants des autres !

Choisir un lieu

La première chose à faire est de choisir un lieu pour l’événement. Il doit s’agir d’un espace où tout le monde peut s’asseoir confortablement, et vous devez éteindre les lumières pour qu’il fasse suffisamment sombre pour regarder un film. Vous devez également choisir un endroit où l’accès à la nourriture et aux boissons est facile, afin que les gens n’aient pas à les chercher pendant le visionnage. Vous voulez aussi un endroit suffisamment confortable pour que les gens n’hésitent pas à y rester pendant une longue période sans avoir l’impression de devoir partir rapidement parce qu’ils sont mal à l’aise ou fatigués !

Obtenir la lumière parfaite

Avant de commencer, vous devez disposer d’un éclairage adapté à votre film. Le choix de l’éclairage vous appartient, mais voici quelques options :

Un variateur de lumière donnera une sensation de chaleur et de confort dans votre salon. Il est également facile de régler les niveaux d’éclairage tout au long de la nuit, selon les besoins.

Vous pouvez utiliser une lampe ou des bougies si elles sont disponibles dans votre maison. Si ce n’est pas le cas, essayez d’utiliser des lampes de poche de couleurs ou de formes différentes – cela contribuera à créer une atmosphère excitante ! Il existe également plusieurs applications de lampes de poche qui peuvent être téléchargées sur des smartphones ou des tablettes et qui offrent des effets de lumière uniques ainsi que des bandes sonores pour les accompagner, alors assurez-vous que tout le monde en télécharge une avant de commencer le film !

Mettez le décor en scène

Il est temps de planter le décor. Considérez les points suivants :