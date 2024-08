EN BREF Préparation : trier le linge par couleur et type.

: trier le linge par couleur et type. Stockage : utiliser des panier s et des étagères dédiés.

: utiliser des s et des dédiés. Étiquetage : marquer les espaces pour une meilleure organisation .

: marquer les espaces pour une . Planification : établir un emploi du temps pour les lessives.

: établir un pour les lessives. Optimisation : utiliser des programmes rapides et écoénergétiques .

: utiliser des programmes et . Sécher rapidement : choisir des techniques efficaces pour gagner du temps.

: choisir des efficaces pour gagner du temps. Repli : plier et ranger le linge dès qu’il est sec.