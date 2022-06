Comment bien nettoyer votre climatisation ?

Le nettoyage du climatiseur est l’une des tâches de nettoyage les plus importantes dans votre maison et votre entreprise. L’efficacité de votre climatiseur peut être affectée par une accumulation excessive de poussière, de débris et de moisissures sur les filtres, les serpentins du condenseur et d’autres pièces de fonctionnement. Et lorsqu’il ne fonctionne pas au mieux de ses capacités, votre climatiseur ne sera pas en mesure de refroidir votre maison ou votre entreprise. Un bon nettoyage de l’unité peut vous aider à économiser de l’argent sur vos factures d’énergie, à garantir sa longévité et à réduire les risques sanitaires pour les personnes souffrant d’allergies ou de problèmes respiratoires. Dans cet article, nous allons vous montrer comment nettoyer votre climatiseur étape par étape…

1. Tout d’abord, vous devez l’éteindre.

C’est une étape évidente de toute procédure de nettoyage, mais il est important de noter que certains climatiseurs sont dotés d’un mécanisme de sécurité qui exige que vous éteigniez l’appareil à deux endroits différents pour qu’il soit mis hors tension.

Si votre système de climatisation est équipé d’un disjoncteur ou d’une boîte à fusibles, coupez la source d’alimentation principale de votre maison, puis débranchez tous ses composants avant de poursuivre la procédure.

Si votre appareil est équipé d’un thermostat et/ou d’une télécommande (généralement situés près de la porte d’entrée), suivez les instructions suivantes : assurez-vous qu’ils sont en mode “arrêt” pour ce processus également !

2. Maintenant, vous devez ouvrir le climatiseur et retirer les filtres.

Vous devez nettoyer les filtres au moins une fois par mois, mais si vous avez des animaux domestiques chez vous, ou s’ils sont couverts de moisissures, vous devez les nettoyer plus fréquemment.

Pour nettoyer correctement votre filtre de climatisation

Retirez le filtre de son logement et utilisez de l’eau chaude avec du savon (ou du vinaigre) pour le laver à la main. Ne le mettez pas dans une machine à laver car cela pourrait endommager d’autres pièces de votre appareil !

Laissez-le sécher complètement avant de le remettre en place sur le dessus de votre unité à serpentin intérieur ; Cela aidera à prévenir le développement de moisissures à l’intérieur plus tard, lorsque les températures recommenceront à augmenter à l’extérieur chaque année pendant les mois d’été, alors que la plupart des gens font fonctionner leur unité de climatisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant ces périodes de chaleur dans la région du Midwest américain, de la fin juin à la mi-août, à la fin du printemps.août, pendant les mois de fin de saison printanière, lorsque les températures dépassent les 80 degrés Fahrenheit dans la plupart des régions d’Amérique du Nord, y compris en Californie, où elles atteignent généralement 90 degrés Farenheit, vers le nord, en Alaska, où les températures atteignent parfois plus de 95 degrés Farenighet selon la direction des vents dans les régions côtières telles que Seattle (Seattle étant située juste au sud de l’Alaska).

3. Vous devez laver vos filtres avec de l’eau et du savon ou de la lessive tous les mois.

Utilisez un chiffon doux et un détergent doux pour laver les filtres, puis rincez-les bien à l’eau claire. Séchez les filtres avant de les remettre dans votre appareil pour en assurer le bon fonctionnement.

4. Après avoir lavé vos filtres, laissez-les sécher complètement avant de les remettre dans l’appareil.

Si votre filtre est humide, ne le remettez pas dans l’appareil. Si le filtre n’est pas complètement sec avant de le remettre en place, des moisissures et des bactéries peuvent se développer sur vos filtres et les rendre inefficaces. Veillez à laisser vos filtres sécher complètement avant de les remettre dans l’appareil.

5. Nettoyez et désinfectez la façade de votre climatiseur au moins une fois par semaine

Et essuyez-la délicatement avec un chiffon humide imbibé d’une solution d’eau et de détergent ou de vinaigre (1 dans 1).

Utilisez un chiffon humide pour essuyer la façade de votre climatiseur au moins une fois par semaine.

Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser une solution d’eau et de détergent ou de vinaigre (1 dans 1).

Un climatiseur propre et bien entretenu sera plus efficace, durera plus longtemps et rendra l’air plus pur dans votre maison ou votre entreprise.

Si vous voulez qu’il fonctionne au maximum de ses performances, suivez ces conseils :

Nettoyez le filtre une fois par mois pendant l’été et tous les trois mois pendant l’hiver. Placez un chiffon sur le fond de votre filtre et retirez-le soigneusement de son logement. Lavez-le à l’eau chaude avec un détergent doux, puis rincez-le soigneusement. Laissez sécher complètement avant de le réinstaller dans son logement (plus votre filtre est sale à cause des particules de poussière ou des allergènes comme les spores de moisissure ou les squames d’animaux, etc.) Vous pouvez utiliser de l’air comprimé si nécessaire pour les saletés tenaces avant de le replacer dans son logement après le nettoyage).

Utilisez des filtres de haute qualité, comme le MERV 8+, car ils peuvent supporter des niveaux de pollution plus élevés que ceux de qualité inférieure !

Nous vous avons donc donné quelques conseils sur la façon de nettoyer votre climatiseur. Si vous suivez toutes ces étapes, vous n’aurez aucun problème.