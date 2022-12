Bien choisir sa nappe pour les repas de Noël

Êtes-vous prêt pour Noël ? Le moment est venu de penser à ce que vous allez porter, aux cadeaux que vous allez offrir et à la nappe que vous allez utiliser pour votre repas de Noël. Nous avons rassemblé les meilleures idées pour créer une atmosphère chaleureuse avec les bonnes couleurs et les bons motifs.

Lorsqu’il s’agit de choisir la nappe parfaite pour votre repas de Noël, n’oubliez pas que vous pouvez choisir parmi un large assortiment de couleurs proposées par votre magasin local et créer le plus beau look pour votre table de Noël !

Vous pouvez également choisir parmi un large assortiment de motifs et de textures ; que vous souhaitiez un style classique ou moderne dépendra vraiment de vos préférences personnelles. N’oubliez pas que, quel que soit le motif que vous choisissez, il doit être assorti aux autres décorations de la maison. En outre, pensez à la facilité de nettoyage et d’entretien de la nappe une fois le dîner terminé, ne serait-ce que parce qu’il est toujours agréable d’avoir un beau décor de table (même s’il n’est que temporaire).

Il n’y a presque pas de règles lorsqu’il s’agit de choisir une nappe de Noël

Lorsqu’il s’agit de choisir la bonne nappe pour les repas de Noël, il n’y a presque pas de règles. La seule chose qui compte, c’est que vous choisissiez celle qui s’adapte le mieux à votre table et qui lui donne une belle apparence.

Il n’est pas non plus nécessaire de stresser : même si vous faites une erreur coûteuse, il sera toujours temps de revenir sur votre décision plus tard.

N’ayez donc pas l’impression d’avoir une pression sur les épaules ; allez-y et choisissez ce qui vous convient le mieux !

Une nappe rouge est un choix traditionnel

Le rouge est la couleur de l’amour et de la joie, il n’est donc pas étonnant que de nombreuses personnes choisissent cette teinte festive pour apporter chaleur et bonheur à leurs tables. Le rouge a également une profonde signification culturelle : C’est la couleur de la passion et de l’énergie, mais elle peut aussi signifier la célébration.

La nappe rouge est une excellente option si vous souhaitez ajouter un peu d’esprit de fête sans vous surmener avec d’autres décorations ou arrangements de table. De plus, le rouge fonctionne à merveille seul ou associé à d’autres couleurs comme le vert (pour Noël !), le rose ou même le violet (si vous voulez être créatif). Pensez également à utiliser différentes nuances de rouge si vous ne voulez pas que toute votre vaisselle soit recouverte d’une seule et même teinte vive !

Une alternative à la nappe rouge est le blanc et l’or

Une nappe blanche et dorée est un excellent choix. Elle peut être utilisée pour d’autres fêtes, des mariages et autres événements spéciaux, ou pour les repas de tous les jours. Par exemple, si vous allez organiser un réveillon du Nouvel An chez vous, cette nappe donnera une atmosphère de luxe. Elle est également idéale pour Noël, car elle rappelle les flocons de neige tombant du ciel en hiver (et elle est jolie !).

Les autres couleurs de Noël sont le vert, le bleu et l’argent

Vous pouvez également choisir le vert, le bleu ou l’argent comme couleur principale de votre nappe. Ce sont toutes des couleurs qui représentent respectivement la nature et la renaissance, la paix et l’harmonie ou la lune. Vous pouvez utiliser ces couleurs pour décorer votre table à manger en plaçant quelques plantes vertes et artificielles autour de la pièce et peut-être même en ajoutant quelques accessoires argentés par-dessus.

Section : Vous pouvez également combiner les couleurs

Si vous combinez le rouge avec une autre couleur, envisagez une nuance plus foncée ou plus claire que le rouge. Par exemple :

Si vous aimez l’aspect du rouge cerise et que vous voulez l’utiliser pour votre nappe, essayez un bordeaux profond ou une aubergine pour l’accompagner (le rouge est chaud ; le bordeaux et l’aubergine sont froids).

L’or et l’argent sont des couleurs complémentaires – ils vont très bien ensemble ! Si vous avez un motif or antique sur votre nappe, pensez à l’associer à un chemin de table argenté.

Le vert est une excellente alternative lorsque vous recherchez quelque chose de discret mais toujours festif. En plus d’être agréable à regarder, le vert aide à créer l’ambiance des repas et des réunions de Noël, car beaucoup de gens associent cette couleur à la nature à cette période de l’année. Pour incorporer cette nuance dans votre décoration de Noël sans pour autant détourner l’attention du point central (votre table), essayez d’ajouter de la verdure sous diverses formes dans votre maison avant de sortir les lumières !

Vous pouvez également mélanger des couleurs avec des motifs ou des textures

Le mélange de motifs est un moyen facile d’ajouter de l’intérêt à votre table et de la rendre plus festive. Si vous mélangez des motifs, essayez d’utiliser une pièce à motifs d’une couleur différente de celle du reste de votre vaisselle afin qu’elle se distingue de tout le reste.

Le mélange des textures est un autre bon moyen d’y parvenir ; pensez à utiliser des serviettes en tissu avec un plat en verre ou des couverts en métal avec des bols en bois. Évitez toutefois de mélanger trop de textures ; si vous décidez de le faire, contentez-vous de deux ou trois pièces au maximum !

Vous pouvez mélanger les motifs et les textures de différentes manières autres que celles mentionnées ci-dessus : par exemple, lorsque j’ai utilisé ma nappe de Noël l’année dernière (qui était très similaire mais pas identique), j’ai utilisé différents tissus au lieu d’avoir un seul tissu qui se répète dans tous mes couverts comme je le ferais normalement pour les repas réguliers tout au long de l’année, parce que je voulais quelque chose d’unique pour les invités de notre dîner de fête qui viendraient plus tard dans la soirée après la fin des services religieux vers midi le 26 décembre de l’année dernière – tout le monde a aimé l’effort que nous avons fait pour créer de si beaux couverts !

Avec tous ces choix, il est facile de créer la table de Noël de vos rêves. Que vous choisissiez les couleurs traditionnelles rouge, blanc et or, ou que vous les mélangiez avec du vert et du bleu, il y en a pour tous les goûts ! Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas le temps de faire du shopping – rendez-vous dans votre magasin local et choisissez ce qui vous plaît.