Qu’est-ce que les asperges sauvages et à quoi servent-elles ?

L’asperge sauvage est un légume vivace qui est récolté depuis des centaines d’années. Les Amérindiens utilisaient l’asperge sauvage comme aliment et comme médicament, mais elle est également cultivée à des fins commerciales en Californie et dans d’autres régions des États-Unis. Ce légume printanier unique a une saveur particulière qui le distingue des autres types d’asperges, c’est pourquoi il est souvent appelé simplement « sauvage ». Vous pouvez trouver l’asperge sauvage dans les magasins d’alimentation naturelle pendant la saison printanière ou la cultiver biologiquement dans votre propre jardin. Elle est riche en vitamines A et C et contient des niveaux élevés de glutamine qui lui donne son goût caractéristique.

L’asperge sauvage est un légume de printemps qui pousse à l’état sauvage. Elle est délicieuse, polyvalente et nutritive. Elle a une tige vert clair avec une teinte violette à la base. L’asperge sauvage peut atteindre une hauteur de 2 pieds, tandis que l’asperge commune a des extrémités pointues sur ses tiges.

Ce légume printanier populaire est disponible dans les magasins d’aliments naturels et les marchés de producteurs pendant la saison printanière.

La disponibilité des asperges sauvages peut varier selon la région, la saison et l’année. Elle dépend également du moment de la journée et du mois où vous la recherchez. Par exemple, si vous faites vos achats sur un marché de producteurs au printemps (la saison de la récolte des asperges sauvages), il est préférable de s’y rendre tôt le matin, avant que la plupart des vendeurs n’arrivent à leurs étals, afin que les asperges soient encore fraîches après avoir été cueillies le jour même.

L’asperge a une tige vert pâle avec une teinte violette à la base qui peut atteindre jusqu’à 2 pieds de haut. La plante pousse au printemps et c’est à ce moment-là que vous voulez la récolter, sinon elle deviendra ligneuse et n’aura pas un goût très agréable. Lorsque vous achetez des asperges au supermarché ou à la ferme, recherchez des tiges fermes sans feuilles jaunies à l’extrémité, ce qui signifie qu’elles sont fraîches !

Si vous ne savez pas si vous êtes en présence d’une asperge sauvage ou d’une asperge commune, regardez l’extrémité des tiges : elle est émoussée pour l’asperge sauvage et pointue pour l’asperge commune.

Si vous voulez essayer de cultiver ce délicieux légume dans votre propre jardin ou dans votre serre, c’est facile. Les semis poussent rapidement et peuvent être récoltés en trois mois seulement.

Si vous ne trouvez pas d’asperges sauvages dans votre région, il est facile de les cultiver vous-même dans votre jardin ou votre serre

L’asperge sauvage est une plante vivace qui peut être plantée au printemps ou à l’automne. Elle pousse bien dans la plupart des climats et préfère le plein soleil, mais tolère l’ombre partielle. Les plantes doivent être espacées d’environ 2 pieds pour qu’elles aient la place de s’étendre lorsqu’elles atteignent 1 mètre de haut.

Le meilleur moment pour planter des asperges sauvages est lorsque le sol a dégelé après l’hiver et avant tout risque de gelée (généralement de fin avril à début juin). Si vous plantez à partir de semis plutôt que de graines, attendez que tout danger de gel soit passé avant de les transplanter dans leur emplacement permanent – cela leur donnera suffisamment de temps pour s’établir avant que l’hiver ne revienne !

L’asperge sauvage, qui fait partie de la famille des liliacées, est récoltée depuis des centaines d’années par les Amérindiens qui l’utilisaient comme aliment et comme médicament. Les Amérindiens faisaient bouillir ou cuisaient à la vapeur les pousses, qu’ils appelaient « chandelles », car elles étaient récoltées à la Chandeleur (2 février). Ils les séchaient également en gâteaux et les conservaient dans des paniers faits de feuilles de quenouille.

Valeur nutritive de l’asperge sauvage

Une portion : 1/2 tasse (55 g) crue ; 1 tasse cuite.

Calories : 40 ; Lipides : 0g ; Sodium : 10mg ; Glucides 5g ; Fibres 3g ; Sucres 2g ; Protéines 3g

L’asperge sauvage contient des niveaux élevés de vitamines A et C, ainsi que de l’acide folique, de la niacine et du zinc.

La vitamine A est essentielle à la santé de la peau, des cheveux et des ongles ; elle aide également à maintenir la vision dans la pénombre. La vitamine C aide l’organisme à absorber le fer et à maintenir un système immunitaire sain. L’acide folique est essentiel à la croissance des cellules, en particulier pendant la grossesse où vous avez besoin de plus de folate (une forme de vitamine B9) que d’habitude pour soutenir la croissance de votre bébé.

La glutamine est un acide aminé qui donne à l’asperge sauvage sa saveur particulière. On la trouve également dans d’autres aliments, mais pas en aussi grande quantité. La glutamine n’est pas une bonne source de protéines car elle ne peut pas être décomposée par votre corps en acides aminés individuels et utilisée comme éléments constitutifs pour la croissance ou la réparation des tissus (1).