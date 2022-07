Les 10 meilleures activités à faire sur un bateau de croisière

Monter sur un bateau de croisière est l’une des choses les plus relaxantes que vous puissiez faire. C’est comme prendre des vacances sans quitter sa chambre ! Sérieusement, j’ai fait des croisières où j’ai à peine mis un pied hors de ma cabine pendant tout le voyage et je me suis quand même amusée. Mais si vous n’êtes pas du genre à rester au lit toute la journée (ou, plus probablement, si votre partenaire de voyage ne l’est pas), il existe de nombreuses activités pour vous divertir du lever au coucher du soleil (ou jusqu’à l’heure du dîner). Alors asseyez-vous et profitez de ces dix idées qui vous aideront à faire de votre prochaine croisière une expérience vraiment mémorable.

Piscine ou bain à remous

La piscine est un endroit idéal pour se détendre et s’amuser avec votre famille et vos amis. Il y a beaucoup d’options pour nager, prendre un bain de soleil ou simplement se prélasser dans l’eau !

Nagez des longueurs à différentes vitesses.

Prétendre être un dauphin en faisant des sauts périlleux depuis le plongeoir.

Voyez combien de personnes vous pouvez attraper sous l’eau *en une seule respiration*. (Ne t’inquiète pas, il y a beaucoup d’oxygène en mer !).

Les bains à remous sont encore mieux que les piscines car ils peuvent être utilisés comme bains chauds ou bains froids ! Vous pouvez choisir différentes températures en fonction de la chaleur ou du froid que vous voulez avoir aujourd’hui ! Les bains chauds ont généralement une température comprise entre 40°C et 45°C (104°F – 113°F), tandis que les bains plus froids descendent jusqu’à 21°C (70°F).

Soins de spa ou massages

Les soins de spa et les massages sont un excellent moyen de se détendre à bord, surtout si vous avez des enfants. Les traitements de spa et les massages sont disponibles sur la plupart des navires de croisière. Les spas peuvent être appréciés par les couples, les familles avec de jeunes enfants, ou même les voyageurs solitaires qui cherchent à se faire dorloter.

Si vous vous sentez stressé après une longue journée en mer ou au port, pensez à vous réserver un massage avant le dîner ou un soin spa après le dîner (pour ne pas vous endormir à table). Si vous voyagez avec quelqu’un d’autre, essayez de réserver un massage ensemble – c’est un excellent moyen de créer des liens et de se blottir ensemble dans votre salle de soins privée !

Lancement de tonneaux

Dans cette activité, vous devez faire rouler une balle dans un tonneau et dans un trou. Vous avez droit à trois essais, et si vous gagnez, vous recevez une sorte de prix. C’est l’une de mes activités préférées parce que j’ai l’impression qu’il est très facile de gagner : il suffit d’essayer jusqu’à ce que la chance tourne ! Je me dis toujours : “Je n’ai aucune idée de comment ça marche, mais je refuse de croire que je ne l’aurai pas à la fin de la journée”.

Jeu de palets

Si vous cherchez une nouvelle façon de rencontrer des gens et de faire de l’exercice, le shuffleboard est l’activité qu’il vous faut. Le shuffleboard est un jeu où les joueurs utilisent un long bâton pour pousser des disques sur une surface glissante. Ce jeu est pratiqué sur les bateaux de croisière ainsi que dans les parcs et les jardins du monde entier. Vous devriez donc avoir de nombreuses occasions d’y participer si vous êtes en vacances avec votre famille ou vos amis. Et le meilleur ? Vous pouvez y jouer tout seul ! Lorsque vous avez du temps libre pendant votre voyage, prenez votre boisson préférée (ou des eaux) et allez sur la terrasse – il y a généralement au moins un ou deux terrains de jeu de palets disponibles.

Si jouer en solo n’est pas votre truc, ne vous inquiétez pas : les terrains de jeu de palets sont aussi des endroits parfaits pour rencontrer de nouvelles personnes ! Et lorsque les gens ne jouent pas les uns contre les autres, ils se rassemblent souvent autour de tables situées près des entrées des courts, où des membres du personnel vendent des snacks comme du pop-corn et des hot-dogs sur des chariots (selon le type de navire sur lequel vous naviguez).

Cocktails

Les cocktails sont un excellent moyen de rencontrer d’autres personnes et de se détendre après une longue journée.

Les cocktails sont un excellent moyen de célébrer des occasions spéciales, de profiter du bateau de croisière et de la destination.

Cours d’exercices

Vous êtes en vacances ! Vous voulez être beau, vous sentir bien et rester en bonne santé. Les cours d’exercices sont un excellent moyen de se mettre en forme pendant les vacances.

Certains des cours que vous pouvez suivre sur un bateau de croisière sont le yoga, l’aérobic, la natation et d’autres activités amusantes. Il y a également une salle de sport à bord où vous pouvez vous entraîner avec vos entraîneurs personnels ou suivre des cours collectifs avec d’autres personnes qui voyagent avec vous. Il est important de rester actif en voyageant pour ne pas perdre la forme pendant les vacances !

Mur d’escalade

Un mur d’escalade ressemble beaucoup à ce qu’il semble être : un mur avec de nombreuses protubérances que vous pouvez escalader. Vous devez porter un pantalon et une chemise qui résistent à la friction de l’escalade, comme ceux-ci ou ceux-là. (Ou ceci.)

Prévoyez également de l’eau et de la crème solaire pour vos mains et votre visage si vous craignez les coups de soleil.

L’escalade exige une certaine souplesse, alors assurez-vous de vous étirer avant de commencer ! Un bon moyen d’y parvenir est de courir plusieurs fois autour du bateau le matin pendant que vous vous brossez les dents ; cela vous aidera à assouplir vos muscles et à faire circuler le sang avant de passer à l’action !

Concours de danse du ventre

Peu de choses sont aussi agréables que de regarder une danseuse du ventre bouger, et peu de choses sont aussi amusantes à faire. Si vous êtes à la recherche d’une activité qui rendra votre expérience sur le bateau de croisière plus mémorable, envisagez de prendre un cours de danse du ventre. L’instructeur vous enseignera les étapes et les mouvements de base de cette forme d’art – ou du moins suffisamment pour que vous puissiez impressionner vos amis avec vos nouvelles compétences lorsqu’ils viendront à bord de la croisière de la semaine prochaine !

Pour ce qui est de savoir pourquoi la danse du ventre est une activité si amusante, il y a de nombreuses raisons : c’est divertissant à regarder ; cela permet d’entrer en contact avec son corps et ses émotions ; cela aide à garder la forme grâce à l’exercice ; cela permet aux gens de se sentir bien dans leur peau ; et enfin, mais pas des moindres, parce que “ça vous donne chaud”.

Soirée Trivia

La soirée Trivia sur un bateau de croisière est la meilleure. C’est amusant, c’est facile et vous pouvez gagner gros.

Tout d’abord, vous devez savoir comment jouer au trivia. Si vous ne savez pas comment jouer au trivia, si vous ne savez pas quelle est la question ou pourquoi les réponses sont bonnes ou mauvaises, alors ce n’est peut-être pas pour vous. Mais si ce n’est pas le cas, voici quelques conseils :

Baissez la tête lorsque vous lisez votre propre copie devant d’autres personnes jusqu’à ce qu’elles aient terminé leur premier tour (et peut-être même leur deuxième) afin que personne ne puisse vous voler votre feuille de réponses avant qu’il ne soit temps pour quelqu’un d’autre de marquer des points pour lui-même !

Ne paniquez pas si quelqu’un termine avant les autres ; continuez simplement jusqu’à ce que tout le monde ait eu sa chance. Ainsi, tout le monde a une chance de gagner !

Soirée karaoké

Le karaoké est une activité qui peut être amusante pour tout le monde. C’est un excellent moyen de rencontrer des gens, de s’entraîner à chanter ou simplement de chanter à tue-tête sans se soucier de savoir si vous avez l’air d’un ange ou d’un démon.

Si vous ne savez pas de quel type de musique il s’agit, laissez-moi vous le dire ! Une soirée karaoké, c’est essentiellement lorsque tout le monde monte sur scène et chante ses chansons préférées à l’aide de vidéos musicales et de microphones. Certaines personnes peuvent penser que cette activité est ennuyeuse, mais en fait, elle apporte beaucoup de divertissement car regarder d’autres personnes chanter donne de la joie à certaines personnes tandis que d’autres s’ennuient facilement et partent plus tôt !

Vente aux enchères d’œuvres d’art

Fait amusant : vous pouvez enchérir sur les œuvres d’art vendues sur le navire. Vous pouvez même acheter des œuvres directement auprès de l’artiste. Et si vous vous sentez d’humeur charitable, vous pouvez également faire don de vos propres œuvres qui seront mises aux enchères ! C’est un peu comme un croisement entre Sotheby’s et Etsy avec, en prime, de l’argent pour les œuvres de charité : tout le monde y gagne !

Maintenant que nous avons parlé des meilleures activités à faire sur un bateau de croisière, c’est à vous de les essayer ! Avec tant d’options disponibles, le plus difficile sera de décider lesquelles essayer en premier. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là à chaque étape et si vous avez besoin d’inspiration, revenez nous voir bientôt pour découvrir d’autres idées géniales.