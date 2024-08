EN BREF Organisation : Aménager l’espace de travail de manière fonctionnelle.

Communication : Favoriser un échange ouvert entre les membres de l'équipe.

Flexibilité : Adapter les horaires et les espaces selon les besoins.

Technologie : Utiliser des outils numériques pour optimiser la collaboration.

Bien-être : Assurer un équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Objectifs clairs : Définir des missions précises et atteignables.

Formation : Investir dans le développement des compétences des employés.